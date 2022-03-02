Регулирование криптовалют предложили вывести из-под Банка России
В России регулирование криптовалюты и майнинга нужно прямо сейчас, и есть много положений, которые должны быть законодательно закреплены, но это долгий процесс. Поэтому лучшим вариантом будет вывести криптовалюты из-под компетенций ЦБ и назначить другие уполномоченные органы, например, Минэнерго или Росфинмониторинг, которые уже сейчас могут предлагать подзаконные акты для регулирования этой сферы. Об этом заявила управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Град» и член рабочей группы по регулированию криптовалюты Госдумы Мария Аграновская на XVIII Красноярском экономическом форуме.
«Сегодня не нужно даже дожидаться закона, который в принципе надо готовить параллельно, но необходимо готовить несколько подзаконных актов, которые могут с разным темпом приниматься для формирования реальных правовых основ», – заявила Аграновская.
Также она уверена, что в вопросе регулирования должна быть единая позиция, чтобы быстрее разработать законопроект. В частности, необходимо четко прописать весь терминологический аппарат (что такое майнинг, дата-центр, майнинг-пуллы и пр.), правила участия разных игроков, налоговые режимы. Возможно, на региональном уровне разработать льготы для поддержки этого бизнеса.
«Уже запретили продажу российским лицам товаров и услуг за крипту, но нет никаких оснований запрещать развитие технологий и новые финансовые инструменты, объединенные с этими технологиями. Это необоснованная позиция», – заявила Аграновская.
Тема легализации криптовалют в России стала широко обсуждаться в правительстве в конце января этого года, после того как 20 января ЦБ опубликовал доклад для общественных консультаций, где предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. Регулятор утверждает, что развитие рынка таких активов угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности в стране.
Минфин же заявил, что такой шаг автоматически сделает нарушителями закона «миллионы людей», которые уже инвестировали в подобные активы. Министерство разработало концепцию регулирования данного рынка. Среди предлагаемых мер – предоставление возможности осуществлять операции с криптовалютами через российские банки, идентификация держателей активов, разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, отслеживание операций через «Прозрачный блокчейн» Росфинмониторинга и создание базы данных криптовалютных кошельков, связанных с противоправной деятельностью и финансированием терроризма. 8 февраля концепцию Минфина утвердило правительство, однако ЦБ критически высказался о содержании документа, отметив, что она не отвечает на изложенные регулятором ранее риски.
В середине февраля ЦБ разработал два законопроекта, которые запрещают выпуск, обращение и владение криптовалютой на территории России, а за нарушение запретов вводят штрафы до одного млн руб. Банкам, согласно проекту ЦБ, будет запрещено владеть криптовалютой. Кроме того, законопроект фактически запрещает рекламировать любую информацию о криптовалюте.
Вслед за этим Минфин также внес в правительство свою версию законопроекта о регулировании криптовалют, которая направлена на создание легального рынка цифровых валют с установлением правил их оборота и круга участников. Законопроект «О цифровой валюте» запрещает ее использование как средства платежа, но предлагает рассматривать как инструмент для инвестиций. По своей сути законопроект отражает опубликованную раннее правительством концепцию регулирования криптовалют, которую также разрабатывал Минфин.