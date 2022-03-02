Регулирование криптовалют предложили вывести из-под Банка России

В России регулирование криптовалюты и майнинга нужно прямо сейчас, и есть много положений, которые должны быть законодательно закреплены, но это долгий процесс. Поэтому лучшим вариантом будет вывести криптовалюты из-под компетенций ЦБ и назначить другие уполномоченные органы, например, Минэнерго или Росфинмониторинг, которые уже сейчас могут предлагать подзаконные акты для регулирования этой сферы. Об этом заявила управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Град» и член рабочей группы по регулированию криптовалюты Госдумы Мария Аграновская на XVIII Красноярском экономическом форуме.