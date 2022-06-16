Власти оценили вероятность возвращения к советской модели экономики

«Мне кажется, это ключевой вопрос, потому что все опасаются, что структурная перестройка, когда мы лишаемся доступа к технологиям, приведет к деградации», – отметила в ходе сессии глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, чтобы не вернуться в Советский Союз, нужно по-иному посмотреть на частную инициативу. Без частной инициативы не будет технологического развития, подчеркнула она: и это не вопрос налогов, поддержки из бюджета каких-то проектов. «Если дать ей [частной инициативе] проявиться, то будет и развитие технологий, и инноваций, и то, что мы называем модернизацией. Вокруг этого все должно быть», – считает Набиуллина.