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Экономика

Власти оценили вероятность возвращения к советской модели экономики

По мнению помощника президента Максима Орешкина, в современной России это невозможно
Анастасия Бойко
Красильников Станислав / Фотохост-агентство ТАСС

Экономика Советского Союза по ряду историй была неэффективна, потому что она была закрыта, неконкурентна и сверхцентрализована. Поэтому в России не будет возвращения к советской модели, заявил помощник президента Максим Орешкин в ходе сессии ПМЭФ «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры».

«У нас будет другая модель – более эффективная, более способная на изменения, на создание нового. И противодействие пандемии и работа бизнеса сейчас показывает, что мы умеем справляться и мы будем справляться», – заявил Орешкин. Так он ответил на вопрос модератора сессии, главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, который, цитируя The Beatles, спросил, будет ли «back to USSR или что-то другое».

Трансформация экономики, по словам Макарова, возможна в двух направлениях: деградация или модернизация. Он привел в пример «Автоваз», который объявил о выпуске упрощенной модели Lada Granta, но по большей цене. «Означает ли это, что у нас продолжается политика импортозамещения по принципу «более низкое качество за большие деньги»?», – спросил Макаров.

«Мне кажется, это ключевой вопрос, потому что все опасаются, что структурная перестройка, когда мы лишаемся доступа к технологиям, приведет к деградации», – отметила в ходе сессии глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, чтобы не вернуться в Советский Союз, нужно по-иному посмотреть на частную инициативу. Без частной инициативы не будет технологического развития, подчеркнула она: и это не вопрос налогов, поддержки из бюджета каких-то проектов. «Если дать ей [частной инициативе] проявиться, то будет и развитие технологий, и инноваций, и то, что мы называем модернизацией. Вокруг этого все должно быть», – считает Набиуллина.

Из машины нашего экономического развития часть деталей у нас выпала, согласился Орешкин. Задача трансформации экономики – сделать так, чтобы машина была вновь в сборе, но при этом хорошего качества, подчеркнул он. Импортозамещение подразумевает копирование того, что существует в мире, но «если так ко всему подходить, то мы ничего не добьемся». «Наша история показывает, что добиваться мы можем гораздо большего – что в Советском Союзе, что сейчас», – отметил Орешкин. Он привел в пример компанию Яндекс, которая сделала свою поисковую систему, не копируя Google. Кроме того, по его словам, Россия не уступает миру в развитии финтеха.

«Тысячелетняя история говорит о том, что мы всегда справляемся, справимся и в этот раз. Сделаем, и сделаем хорошо. Да это потребует времени, усилий, работы, стараний, но сделаем», – резюмировал помощник президента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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