Власти оценили вероятность возвращения к советской модели экономики

Власти оценили вероятность возвращения к советской модели экономикиПо мнению помощника президента Максима Орешкина, в современной России это невозможно
Экономика Советского Союза по ряду историй была неэффективна, потому что она была закрыта, неконкурентна и сверхцентрализована. Поэтому в России не будет возвращения к советской модели, заявил помощник президента Максим Орешкин в ходе сессии ПМЭФ «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры».
«У нас будет другая модель – более эффективная, более способная на изменения, на создание нового. И противодействие пандемии и работа бизнеса сейчас показывает, что мы умеем справляться и мы будем справляться», – заявил Орешкин. Так он ответил на вопрос модератора сессии, главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, который, цитируя The Beatles, спросил, будет ли «back to USSR или что-то другое».
Трансформация экономики, по словам Макарова, возможна в двух направлениях: деградация или модернизация. Он привел в пример «Автоваз», который объявил о выпуске упрощенной модели Lada Granta, но по большей цене. «Означает ли это, что у нас продолжается политика импортозамещения по принципу «более низкое качество за большие деньги»?», – спросил Макаров.
«Мне кажется, это ключевой вопрос, потому что все опасаются, что структурная перестройка, когда мы лишаемся доступа к технологиям, приведет к деградации», – отметила в ходе сессии глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, чтобы не вернуться в Советский Союз, нужно по-иному посмотреть на частную инициативу. Без частной инициативы не будет технологического развития, подчеркнула она: и это не вопрос налогов, поддержки из бюджета каких-то проектов. «Если дать ей [частной инициативе] проявиться, то будет и развитие технологий, и инноваций, и то, что мы называем модернизацией. Вокруг этого все должно быть», – считает Набиуллина.
Из машины нашего экономического развития часть деталей у нас выпала, согласился Орешкин. Задача трансформации экономики – сделать так, чтобы машина была вновь в сборе, но при этом хорошего качества, подчеркнул он. Импортозамещение подразумевает копирование того, что существует в мире, но «если так ко всему подходить, то мы ничего не добьемся». «Наша история показывает, что добиваться мы можем гораздо большего – что в Советском Союзе, что сейчас», – отметил Орешкин. Он привел в пример компанию Яндекс, которая сделала свою поисковую систему, не копируя Google. Кроме того, по его словам, Россия не уступает миру в развитии финтеха.
«Тысячелетняя история говорит о том, что мы всегда справляемся, справимся и в этот раз. Сделаем, и сделаем хорошо. Да это потребует времени, усилий, работы, стараний, но сделаем», – резюмировал помощник президента.