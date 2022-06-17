Почему Силуанов, Орешкин и Решетников не хотят возвращаться к экономике СССР

Но несмотря на значительную изоляцию, не стоит ждать возврата к советской модели, также согласились они. Более того, к этому не стоит стремиться: экономика СССР была чересчур закрыта, неконкурентна, сверхцентрализована и неэффективна, подчеркнул Орешкин.