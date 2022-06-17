Почему Силуанов, Орешкин и Решетников не хотят возвращаться к экономике СССР

Почему Силуанов, Орешкин и Решетников не хотят возвращаться к экономике СССРТысячелетняя история России говорит о том, что мы и так справимся со сложностями, считает помощник президента
Возврата экономики к прежней реальности не случится – в этом пункте оказались солидарны помощник президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, традиционно придерживающиеся разных позиций относительно экономической и фискальной политики. Будущее российской экономики они обсудили на пленарной сессии первого дня Петербургского экономического форума (ПМЭФ).
Но несмотря на значительную изоляцию, не стоит ждать возврата к советской модели, также согласились они. Более того, к этому не стоит стремиться: экономика СССР была чересчур закрыта, неконкурентна, сверхцентрализована и неэффективна, подчеркнул Орешкин.
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