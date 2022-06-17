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Почему Силуанов, Орешкин и Решетников не хотят возвращаться к экономике СССР

Тысячелетняя история России говорит о том, что мы и так справимся со сложностями, считает помощник президента
Любовь Романова Антон Козлов
Министр финансов Антон Силуанов (на фото в центре) призвал не забывать о бюджетной стабильности / Андрей Гордеев / Ведомости

Возврата экономики к прежней реальности не случится – в этом пункте оказались солидарны помощник президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, традиционно придерживающиеся разных позиций относительно экономической и фискальной политики. Будущее российской экономики они обсудили на пленарной сессии первого дня Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Но несмотря на значительную изоляцию, не стоит ждать возврата к советской модели, также согласились они. Более того, к этому не стоит стремиться: экономика СССР была чересчур закрыта, неконкурентна, сверхцентрализована и неэффективна, подчеркнул Орешкин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных