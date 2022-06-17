Мечтать или планировать? Что власти говорили о будущем экономики на завтраке «Сбера»Представители министерств и бизнеса оценили возможности диверсификации экономики России
Перед Россией сейчас стоит огромный вызов – совершить трансформационный рывок, который не удавалось сделать последние десятилетия. Если ничего не делать в текущей ситуации, то инерционное возвращение экономики на уровень 2021 г. может занять примерно 10 лет. Такой тезис выдвинул глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака «Сбера» на ПМЭФ «Российская экономика: как построить мост в будущее?».
Гости мероприятия, среди которых был глава Минфина Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, зампред ЦБ Алексей Заботкин и другие представители власти и бизнеса, приняли участие в опросе о сценариях развития российской экономики до 2030 г. Более 70% участников опроса ответили, что России необходимо изменение структуры экономики, около 30% считают, что предпочтительнее перенаправить торговые потоки на Восток при сохранении текущей структуры экономики. При этом в успешную трансформацию экономики верят только 60% участников, однако по итогам мероприятия оптимизм относительно успешной диверсификации вырос на 10 процентных пунктов – почти до 70%, констатировал Греф.
На страны, которые ввели санкции против России, приходится 56% российского экспорта и 51% импорта, отметил в ходе выступления Греф. Это угроза для 15% ВВП страны, подчеркнул он. По словам главы Сбербанка, один из вариантов развития экономики – это «труба на Восток», другой – структурная трансформация экономики. «Под словом «труба» мы имеем в виду все традиционные российские экспортные товары», – пояснил Греф.
Отделять мечты от реальности
Когда мы говорим о новой экономике, нужно определиться, делаем ли мы по-прежнему ставку на национальный капитал и построение открытой экономики. «Вчера у кого-то из выступающих промелькнуло: в глобализацию поиграли, немножко обманули нас, и давайте больше внутренними делами заниматься. Но мне кажется, это не очень правильная постановка. Да, где-то обманули, надо просто выстраивать свои правила в глобализации, играть по своим правилам, но глобализацию никто не отменяет», – отметил Решетников.
По его словам, структура экономики, конечно, изменится к 2030 г. «Но мы сейчас о мечтах или о планах? Мы можем помечтать сейчас, что экспорт машин и оборудования будет сопоставим с экспортом минеральных ресурсов, но мы же понимаем, что это не так», – считает министр. Россия существует в цепочках поставок, участвует в мировом разделении труда и не собирается от этого отказываться, потому что это означает кардинальное падение уровня жизни, подчеркнул глава Минэка.
Нам нужно дальше заниматься тем, чем мы можем заниматься эффективно, и нужно искать других партнеров, в том числе по импорту машин и оборудования, указал он. В России должны появиться свои технологии, но это не значит, что мы сможем производить всю линейку, считает чиновник. «Поэтому, мне кажется, давайте мечтать о чем угодно, а планировать реально», – отметил Решетников.
Болезни и лекарства экономики
«Мы забыли совсем про голландскую болезнь, совсем забыли, а она вот уже. Сейчас пока ограничения по импорту, курс крепкий и импорт должен идти. У нас сейчас пока цепочки логистические еще не выстроились, но они выстроятся, и опять заболеем. Мы недавно, кстати, болели этой болезнью», – отметил в ходе делового завтрака Силуанов.
По его словам, бюджетное правило является лекарством от этой болезни: оно нужно, «чтобы мы были здоровы». Минфин предлагает этот механизм не для того, чтобы ограничить расходы, а чтобы просто не быть зависимым от нефтяной иглы, указал он.
Силуанов отметил, что дополнительные расходы бюджета на поддержку экономики составили в этом году 3 трлн руб. Общий объем расходов на 2022 г. планировался в размере 23 трлн руб., а будет – 26 трлн руб. Бесконечно осуществлять траты сверх планов невозможно, подчеркнул министр финансов.
Направление трубы
«Действительно ли важно, в каком направлении пойдет труба?», – спросил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его словам, структурная трансформация экономики – это неизбежность. Но важно ответить на вопросы: кто будет строить новый мост, откуда брать деньги и кто будет отвечать за результат.
Сейчас конкуренция в мире идет не за дешевый труд и даже не за сырьевые ресурсы, а за качество госуправления, уверен Макаров. По его словам, главной задачей являются «не дутые или даже реальные цифры ВВП», а благосостояние людей. А за это должно отвечать госуправление, напомнил он. Макаров вспомнил цитату американского политика Рональда Рейгана о том, что госуправление – это не решение наших проблем, это и есть проблема. «Качество нашего управления и есть наша главная проблема», – резюмировал Макаров.
«Можно, я переведу то, что вы сказали? То, как я это понял: если мы будем строить не мост, а трубу, то тогда нам будет труба», – отметил Греф.
Мягкая ДКП
На предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова смягчить денежно-кредитную политику по аналогии с количественным смягчением, используемым на Западе (Quantitative easing, QE – традиционный инструмент финансовых властей западных стран для стимулирования экономики через выкуп облигаций. – «Ведомости»), зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что результатом этого во всех странах в конечном счете является ускорение инфляции. По его словам, пока речи о дефляции в России не идет, поэтому у ЦБ есть пространство для калибровки денежно-кредитной политики через стандартные меры – механизм ключевой ставки.
Решетников при этом напомнил, что в России пятую неделю подряд фиксируется дефляция. По данным Росстата, за неделю с 4 по 10 июня 2022 г. цены в России упали на 0,14% – это третье снижение цен в недельном выражении. На неделе с 14 по 20 мая цены снизились на 0,02%, на неделе с 28 мая по 3 июня – на 0,01%.
Субсидии – решение?
«Конечно, нужно думать о будущем. И здесь всегда есть место и мечтам, и планам. Нужно мечтать и сформировать видение будущего, но и планы должны быть реалистичными», – считает председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. По его словам, нужно перестраивать национальную экономику, но «очень опасно увлечься дирижизмом». Сейчас речь идет не столько о восстановлении, сколько о сохранении того, что есть. Надо создавать условия, чтобы бизнес исходя из рыночных индикаторов создавал конкретные преимущества и экономку будущего, подчеркнул он.
Титов в ходе завтрака предложил выдавать кредиты под 0% годовых с госгарантией на закупку импортного оборудования. Кроме того, он предложил возобновить антикризисную программу льготного кредитования бизнеса ФОТ 2.0, которая предполагала возможность списания задолженности при сохранении занятости.
Решетников допустил, что государству, может быть, и не надо с импортозамещением лезть в каждую отрасль и субсидировать бизнесу все, что он просит. «Какая ни проблема, сразу: давайте субсидию дадим. Просто создадим нормальные условия для реального бизнеса, не будем ему мешать – и тогда все пойдет», – считает министр экономического развития.