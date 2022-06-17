Мечтать или планировать? Что власти говорили о будущем экономики на завтраке «Сбера»

По его словам, структура экономики, конечно, изменится к 2030 г. «Но мы сейчас о мечтах или о планах? Мы можем помечтать сейчас, что экспорт машин и оборудования будет сопоставим с экспортом минеральных ресурсов, но мы же понимаем, что это не так», – считает министр. Россия существует в цепочках поставок, участвует в мировом разделении труда и не собирается от этого отказываться, потому что это означает кардинальное падение уровня жизни, подчеркнул глава Минэка.