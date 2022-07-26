Цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили $2000

С середины июня «Северный поток» был задействован лишь на 40% мощности из-за отказа Канады возвращать из ремонта ГПА. В результате переговоров Канады и Германии Оттава согласилась вернуть турбину в Россию. В итоге 21 июля агрегат прибыл в Германию, после чего должен быть переправлен через Финляндию в Россию. Но «Газпром» пожаловался, что ни Siemens, ни власти Канады так и не предоставили документы, подтверждающие изъятие из-под санкций турбины Siemens для «Портовой». 25 июля газовая монополия все же получила требуемые документы, но констатировала, что они не только не снимают ранее обозначенные риски, но и вызывают дополнительные вопросы.