Центробанк Китая снижает ключевые ставки на фоне слабых экономических данных

НБК снизил на 10 б. п. две ключевые процентные ставки: ставка по кредитам сроком на год в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) была понижена с 2,85 до 2,75% годовых, а семидневная ставка обратного выкупа репо – с 2,1 до 2%. Аналитики ожидают снижения еще одной ставки, которая влияет на проценты по новым и выданным займам, на следующей неделе.