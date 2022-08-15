Центробанк Китая снижает ключевые ставки на фоне слабых экономических данных

Центробанк Китая снижает ключевые ставки на фоне слабых экономических данныхДля дальнейшего снижения ставок мало возможностей
Народный банк Китая (НБК) 15 августа неожиданно снизил ключевые ставки из-за резкого снижения темпов роста экономики в июле и падения активности в промышленности и розничной торговле. Причинами ослабления роста послужили борьба с коронавирусом и кризис на рынке недвижимости.
НБК снизил на 10 б. п. две ключевые процентные ставки: ставка по кредитам сроком на год в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) была понижена с 2,85 до 2,75% годовых, а семидневная ставка обратного выкупа репо – с 2,1 до 2%. Аналитики ожидают снижения еще одной ставки, которая влияет на проценты по новым и выданным займам, на следующей неделе.
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