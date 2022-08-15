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Центробанк Китая снижает ключевые ставки на фоне слабых экономических данных

Для дальнейшего снижения ставок мало возможностей
Анна Фомина
Продолжающееся замедление экономического роста, рекордные значения безработицы среди молодежи требуют дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики и налогово-бюджетного стимулирования / Tingshu Wang / Reuters

Народный банк Китая (НБК) 15 августа неожиданно снизил ключевые ставки из-за резкого снижения темпов роста экономики в июле и падения активности в промышленности и розничной торговле. Причинами ослабления роста послужили борьба с коронавирусом и кризис на рынке ­недвижимости.

НБК снизил на 10 б. п. две ключевые процентные ставки: ставка по кредитам сроком на год в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) была понижена с 2,85 до 2,75% годовых, а семидневная ставка обратного выкупа репо – с 2,1 до 2%. Аналитики ожидают снижения еще одной ставки, которая влияет на проценты по новым и выданным займам, на следующей неделе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных