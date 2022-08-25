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Сильная засуха в Китае и Европе бьет по энергетике и по всей экономике

Нехватка воды сказывается на выработке электроэнергии и на ГЭС, и на АЭС
Глеб Мишутин Анна Фомина
47% территории Европы страдает из-за дефицита влаги / AFP

Конец изобилия

«Мы переживаем момент, когда изобилие товаров и технологий, земли и воды, которое казалось бесконечным, подходит к концу», – заявил 24 августа президент Франции Эмманюэль Макрон перед первым после каникул заседанием правительства. Все это последствия пандемии, конфликта на Украине и глобальных изменений климата, которые в последнее время стали особенно ощутимы, пояснил Макрон.

По данным Объединенного исследовательского центра ЕС за август, в Европе наблюдается сильнейшая засуха за последние 500 лет. 47% территории Европы страдает из-за дефицита влаги. Из-за погодных условий снизилось производство гидроэлектроэнергии. Уровень воды в среднем течении Рейна на прошлой неделе упал до отметки 30 см, что существенно ухудшило навигацию – а это осложнило перевозки угля для электростанций и других энергоресурсов. Выработка на ГЭС в Европе в июле 2022 г. снизилась в годовом выражении на 25% (до 28,9 ТВт ч), сообщает исследовательский центр Ember. Аналогичная выработка АЭС в ЕС – на 23% (до 43,8 ТВт ч), говорит эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. При этом, по данным Ember, рост выработки энергии на солнечных и ветряных электростанциях в июле этого года к июлю прошлого составил 9,28 ТВт ч, что не компенсировало падения выработки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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