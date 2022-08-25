Сильная засуха в Китае и Европе бьет по энергетике и по всей экономике

По данным Объединенного исследовательского центра ЕС за август, в Европе наблюдается сильнейшая засуха за последние 500 лет. 47% территории Европы страдает из-за дефицита влаги. Из-за погодных условий снизилось производство гидроэлектроэнергии. Уровень воды в среднем течении Рейна на прошлой неделе упал до отметки 30 см, что существенно ухудшило навигацию – а это осложнило перевозки угля для электростанций и других энергоресурсов. Выработка на ГЭС в Европе в июле 2022 г. снизилась в годовом выражении на 25% (до 28,9 ТВт ч), сообщает исследовательский центр Ember. Аналогичная выработка АЭС в ЕС – на 23% (до 43,8 ТВт ч), говорит эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. При этом, по данным Ember, рост выработки энергии на солнечных и ветряных электростанциях в июле этого года к июлю прошлого составил 9,28 ТВт ч, что не компенсировало падения выработки.