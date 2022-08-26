ЕЭК предложила торговать нефтью, газом и металлами на евразийском аналоге биржи Euronext

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сформировала список товаров, которые могут быть допущены к торговле на общем биржевом рынке ЕАЭС. В него по предложению государств союза вошли газ, нефть, нефтепродукты, электроэнергия, золото, зерно, черные металлы, уголь, минеральные удобрения, масло растительное, сахар, шроты, жмыхи, стройматериалы, цемент. Об этом говорится в докладе комиссии о формировании общего биржевого рынка товаров в ЕАЭС (есть у «Ведомостей»).