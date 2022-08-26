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ЕЭК предложила торговать нефтью, газом и металлами на евразийском аналоге биржи Euronext

Расчеты планируется производить в нацвалютах, хотя возможно создание платежной единицы ЕАЭС
Антон Козлов Василий Милькин
ЕЭК предложила торговать нефтью, газом и металлами на евразийском аналоге биржи Euronext / JOHN THYS / AFP

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сформировала список товаров, которые могут быть допущены к торговле на общем биржевом рынке ЕАЭС. В него по предложению государств союза вошли газ, нефть, нефтепродукты, электроэнергия, золото, зерно, черные металлы, уголь, минеральные удобрения, масло растительное, сахар, шроты, жмыхи, стройматериалы, цемент. Об этом говорится в докладе комиссии о формировании общего биржевого рынка товаров в ЕАЭС (есть у «Ведомостей»).

После запуска торговли реальными товарами на общем рынке предполагается развивать биржевую торговлю производными финансовыми инструментами, в том числе фьючерсами и опционами на товарные базисные активы. В перспективе страны ставят задачу установить бенчмарки на основные товары, торгуемые как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных