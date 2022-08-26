Аналитики ЦБ сочли завышенной цену нефти в новом бюджетном правиле

Аналитики ЦБ сочли завышенной цену нефти в новом бюджетном правилеПо их мнению, у него есть риски формирования недостаточных резервов в ФНБ
Базовые цена нефти (60$/барр.) и объем добычи (9,5 млн б/с) в предложенных Минфином параметрах нового бюджетного правила завышены, полагают аналитики Банка России. Их позиция излагается в новом обзоре «Модификация бюджетного правила: от консерватизма к мягкости».
Официально новая концепция бюджетного правила не объявлена. В публичных комментариях по этому поводу Минфин стандартно отвечает, что оно в проработке. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина также на вопрос о правиле ранее отвечала уклончиво, сообщив, что есть разные предложения. В своем обзоре аналитики ЦБ, критикуя параметры правила, ссылаются на публикации СМИ. Ранее о предложенном Минфином варианте с ценой отсечения в $60 за баррель писали «Ведомости».
«Исходя из ожидаемой нами динамики цены прибыльности добычи сланцевых производителей и цены нефти, балансирующей государственные бюджеты основных стран – экспортеров нефти, цена нефти Urals 60$/барр. кажется существенно превышающей равновесный уровень для средне- и долгосрочного периода», — отмечают аналитики ЦБ в обзоре. Аналогичные, хотя и заметно более низкие, риски Банк России видит и со стороны объема добычи нефти в случае его фиксации на уровне 9,5 млн б/с.
Это означает высокую вероятность формирования резервов в ФНБ в периоды относительно благоприятной внешней конъюнктуры в объемах, недостаточных для покрытия отрицательного разрыва между фактическими и базовыми нефтегазовыми доходами в периоды, когда цена нефти будет ниже базовой, говорится в обзоре регулятора.
Более рациональным вариантом Банк России считает сохранение текущего уровня базовой цены нефти и снижение объема добычи нефти, это нужно для поддержания долгосрочной устойчивости государственных финансов и сохранения способности проведения контрциклической бюджетной политики в новых реалиях.
«Альтернативным вариантом может стать сохранение текущего механизма, в рамках которого объем добычи нефти не фиксируется для расчета базовых нефтегазовых доходов», — отмечают аналитики ЦБ.
Минфин готов в тестовом режиме начать покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшее время – как только будет одобрена концепция обновлённого механизма, писали ранее «Ведомости» со ссылкой на источники. Новые параметры должны быть согласованы до внесения в Госдуму проекта бюджета – в этом году правительство должно сделать это до 1 октября. Источники «Ведомостей» сообщили, что одно из замечаний к предложению Минфина связано с прогнозируемой в будущем цене на нефть.
О приостановке действия старого бюджетного правила Минфин объявил в начале марта. До этого западные страны в рамках санкций заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, включая средства ФНБ. Бюджетное правило заключалось в том, что дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 г. планка отсечения находится на уровне $44,2/барр.) направлялись на покупку иностранной валюты и золота для накопления в ФНБ. Весной власти закрепили возможность расходования дополнительных нефтегазовых доходов на приоритетные цели, а не только на покрытие дефицита бюджета.
В проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 г. и период 2024 и 2025 гг.» Банк России указывал, что Минфин прорабатывает возможность покупок китайских юаней, индийских рупий, турецких лир и других валют дружественных стран для пополнения фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила. Как писали ранее «Ведомости», в качестве валюты для интервенций министерством рассматривается только юань.
Объем ФНБ на 1 августа составлял 12,2 трлн руб. ($198,3 млрд), ликвидная часть (средства на банковских счетах в ЦБ) — 8,7 трлн руб. ($141,3 млрд), следует из данных Минфина.