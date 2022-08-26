Аналитики ЦБ сочли завышенной цену нефти в новом бюджетном правиле

Минфин готов в тестовом режиме начать покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшее время – как только будет одобрена концепция обновлённого механизма, писали ранее «Ведомости» со ссылкой на источники. Новые параметры должны быть согласованы до внесения в Госдуму проекта бюджета – в этом году правительство должно сделать это до 1 октября. Источники «Ведомостей» сообщили, что одно из замечаний к предложению Минфина связано с прогнозируемой в будущем цене на нефть.