Европейские чиновники ищут способы финансирования Украины в 2023 году на 18 млрд евро

Европейские чиновники ищут способы финансирования Украины в 2023 году на 18 млрд евроХотя формально речь идет о кредитах, споры идут о покрытии убытков при их невозврате
Евросоюз (ЕС) планирует выделить большую часть обещанной финансовой помощи Украине в 2023 г. в размере 18 млрд евро в виде кредитов с 10-летним льготным периодом. 3 ноября европейские чиновники обсудят три предложенных Еврокомиссией (ЕК) способа найти и выделить эти средства, сообщает Politico со ссылкой на соответствующий документ.
Сумма в 18 млрд евро кредитов и грантов должна покрыть около половины дефицита украинского бюджета в 2023 г. Она будет выплачиваться Киеву ежеквартально с января. По заявлению председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен от 25 октября, в 2023 г. Украине будет нужно 3–5 млрд евро в месяц (36–60 млрд евро в год) на текущие бюджетные расходы, выплаты зарплат и пенсий. ЕС, по ее словам, готов предоставлять 1,5 млрд евро в месяц и рассчитывает, что остальное покроют международные финансовые организации, США и другие доноры.