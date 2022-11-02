Европейские чиновники ищут способы финансирования Украины в 2023 году на 18 млрд евро

Сумма в 18 млрд евро кредитов и грантов должна покрыть около половины дефицита украинского бюджета в 2023 г. Она будет выплачиваться Киеву ежеквартально с января. По заявлению председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен от 25 октября, в 2023 г. Украине будет нужно 3–5 млрд евро в месяц (36–60 млрд евро в год) на текущие бюджетные расходы, выплаты зарплат и пенсий. ЕС, по ее словам, готов предоставлять 1,5 млрд евро в месяц и рассчитывает, что остальное покроют международные финансовые организации, США и другие доноры.