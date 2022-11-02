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Европейские чиновники ищут способы финансирования Украины в 2023 году на 18 млрд евро

Хотя формально речь идет о кредитах, споры идут о покрытии убытков при их невозврате
Илья Лакстыгал
Сумма в 18 млрд евро кредитов и грантов должна покрыть около половины дефицита украинского бюджета в 2023 г. / Vincenzo PINTO / AFP

Евросоюз (ЕС) планирует выделить большую часть обещанной финансовой помощи Украине в 2023 г. в размере 18 млрд евро в виде кредитов с 10-летним льготным периодом. 3 ноября европейские чиновники обсудят три предложенных Еврокомиссией (ЕК) способа найти и выделить эти средства, сообщает Politico со ссылкой на соответствующий документ.

Сумма в 18 млрд евро кредитов и грантов должна покрыть около половины дефицита украинского бюджета в 2023 г. Она будет выплачиваться Киеву ежеквартально с января. По заявлению председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен от 25 октября, в 2023 г. Украине будет нужно 3–5 млрд евро в месяц (36–60 млрд евро в год) на текущие бюджетные расходы, выплаты зарплат и пенсий. ЕС, по ее словам, готов предоставлять 1,5 млрд евро в месяц и рассчитывает, что остальное покроют международные финансовые организации, США и другие доноры.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных