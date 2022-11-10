Эксперты связали паузу в укреплении рубля с «квазиинтервенциями»Доллар мог стабилизироваться благодаря приобретению финактивов за рубежом
В III квартале 2022 г. показатель платежного баланса «Чистое приобретение финансовых активов, включая резервные активы» составил $46,9 млрд, следует из данных ЦБ. Это в 1,8 раза больше значений за апрель – июнь, тогда аналогичная сумма составила $25,7 млрд. Этот показатель иллюстрирует разницу между покупкой прав требований к нерезидентам (например, открытие депозитов в иностранных банках, кредитование зарубежных заемщиков) и их продажей (обратная ситуация, закрытие депозитов либо возврат займа).
Но с введения санкций Банк России перестал публиковать детализацию платежного баланса, поэтому теперь виды операций с активами (ссуды, депозиты, прямые и портфельные инвестиции, торговые кредиты и авансы, наличная иностранная валюта, сделки в рамках межправсоглашений), а также изменение резервных активов консолидировались в единую графу «Чистое приобретение финансовых активов». На практике в отчете ЦБ начал публиковать сумму со звездочкой – «Включая отчетные данные по резервным активам».