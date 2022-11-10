Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Эксперты связали паузу в укреплении рубля с «квазиинтервенциями»

Доллар мог стабилизироваться благодаря приобретению финактивов за рубежом
Анастасия Бойко Дмитрий Гринкевич
Российская валюта укреплялась к доллару и евро с середины марта, после того как сказался эффект введенного в стране валютного и капитального контроля со стороны ЦБ / Евгений Разумный / Ведомости

В III квартале 2022 г. показатель платежного баланса «Чистое приобретение финансовых активов, включая резервные активы» составил $46,9 млрд, следует из данных ЦБ. Это в 1,8 раза больше значений за апрель – июнь, тогда аналогичная сумма составила $25,7 млрд. Этот показатель иллюстрирует разницу между покупкой прав требований к нерезидентам (например, открытие депозитов в иностранных банках, кредитование зарубежных заемщиков) и их продажей (обратная ситуация, закрытие депозитов либо возврат займа).

Но с введения санкций Банк России перестал публиковать детализацию платежного баланса, поэтому теперь виды операций с активами (ссуды, депозиты, прямые и портфельные инвестиции, торговые кредиты и авансы, наличная иностранная валюта, сделки в рамках межправсоглашений), а также изменение резервных активов консолидировались в единую графу «Чистое приобретение финансовых активов». На практике в отчете ЦБ начал публиковать сумму со звездочкой – «Включая отчетные данные по резервным активам».

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных