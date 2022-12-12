Эксперты оценили спрос на программу долгосрочных сбережений Минфина

Минфин и ЦБ намерены стимулировать граждан к долгосрочным сбережениям и разработали для этого специальную программу – министерство презентовало ее основные направления 9 декабря. Идея в том, чтобы граждане могли получать дополнительный доход после выхода на пенсию, а в случае особых жизненных ситуаций – до момента назначения пенсии.