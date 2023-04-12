Инфляция в марте опустилась ниже цели ЦБ впервые с 2020 года

Инфляция в марте опустилась ниже цели ЦБ впервые с 2020 годаРост цен составил 3,51% в годовом выражении
Инфляция в марте 2023 г. составила 3,51% в годовом выражении после 10,99% в феврале, следует из данных Росстата. Последний раз индекс потребительских цен опускался ниже таргета ЦБ в 4% в 2020 г. (в октябре она составляла 3,99%). С начала 2023 г. цены выросли на 1,67%.
В месячном выражении инфляция замедлилась до 0,37% после 0,46% в феврале и 0,84% в январе. Больше всего за месяц подорожали услуги – на 0,97% (в годовом выражении – на 9,73%). Продовольственные товары выросли в цене на 0,13% (в годовом выражении – на 4,44%), в том числе плодоовощная продукция – на 0,6%, непродовольственные – на 0,14% (в годовом выражении – на 0,12%).
Среди продуктов больше всего цены выросли на помидоры (на 18,1% в месячном выражении), виноград (7,6%), бананы (5,2%), зелень (5,2%), груши (5%), яйца (3,6%). При этом подешевели огурцы (на 21,8%), картофель (4,6%), гречка (3,3%), апельсины (2,1%), овсяная крупа (2%), капуста (1,9%).
Среди непродовольственных товаров подорожали смарт-часы (на 2,3%), пена для бритья (2,1%), ибупрофен (2%), но-шпа (1,9%), медикаменты в целом (0,13%). Снизились цены на телевизоры (на 3,7%), флеш-накопители (1,6%), электротовары и другие бытовые приборы (0,1%). Цены на бензин выросли на 0,1%, в то же время цены на газовое моторное топливо снизились на 1,7%, на дизельное топливо – на 0,4%.
В марте среди услуг зарубежного туризма увеличились цены на отдых в Египте – на 16,5%, в Турции – на 13,4%, в Белоруссии – на 10,7%, в отдельных странах Средней Азии – на 7,7%, в странах Закавказья – на 5,5%, в ОАЭ – на 4,0%, в отдельных странах Юго-Восточной Азии – на 3,2%. Среди услуг внутреннего туризма подорожали поездки на отдых на Черноморское побережье и в Крым – на 12%, экскурсионные туры – на 3,4%, проживание в гостиницах «3 звезды» – на 2,9%, речные круизы – на 2,7%, проживание в гостиницах «4–5 звезд» – на 2,2%, билеты в кинотеатры – на 1,9%.
В группе услуг пассажирского транспорта увеличились тарифы на авиаперелет экономическим классом – на 7,9%, проезд в различных вагонах в поездах дальнего следования – на 2,9%.
Инфляционные цели
Инфляция в России в годовом выражении по итогам апреля опустится ниже 3%, отмечал президент России Владимир Путин 11 апреля в ходе совещания с правительством. Важно при этом избегать не только чрезмерного ускорения инфляции, но и ее избыточного замедления, добавил глава государства.
По прогнозу Минэка (его должны обновить в апреле), инфляция по итогам этого года ожидается на уровне 5,5%, а в 2024 г. опустится до 4%. Банк России ожидает, что она составит 5–7%.
Замедление роста цен связано с заметным снижением продуктовой инфляции, отмечает директор по инвестициям «Локо-инвеста» Дмитрий Полевой. Часть продовольственной корзины продолжает дешеветь, почти не росли цены на плодоовощи, указывает аналитик. По его словам, основные причины в сдержанном спросе и минимальных темпах роста цен в сельском хозяйстве и производстве продуктов.
Рост цен на продовольствие в марте был минимальным за последние 20 лет (как минимум с 2002 г. в марте продуктовая инфляция не была ниже 0,13%), отмечает экономист Александр Исаков. По его словам, в первую очередь это связано с высоким урожаем зерна прошлого года. На сегодня глобальный индекс зерна FAO упал на 32% год к году, и косвенные эффекты в том, что цены на мясо падают уже десятый месяц подряд. При этом по итогам года может быть заметное ускорение продовольственной инфляции, если оправдаются прогнозы снижения урожая зерна до 120 млн т в год, говорит Исаков.
Основной рост цен сконцентрирован в нерегулируемых услугах, указывает Полевой. «Часть его связана с сезонным удорожанием транспортных и туристических услуг в преддверии майских праздников, а также с ослаблением курса рубля», – считает Полевой. Но другая причина – это догоняющий рост стоимости услуг с пандемийных времен. С начала 2020 г. продовольственные и непродовольственные товары подорожали на 28,5–30,5%, а в услугах рост составил лишь на 22,6%, если смотреть на сезонно скорректированные цифры.
По словам Исакова, ключевая причина различия роста цен в услугах и товарах в том, что первые не конкурируют с импортом – ни с обычным, ни с параллельным. «Уход иностранных производителей товаров не привел к особенному снижению конкуренции на рынке, поскольку удалось наладить поставки тех же товаров иными способами», – указывает он. В услугах абсолютно противоположная ситуация: уход иностранных платежных систем и рост стоимости перелетов ограничили возможности путешествий для массы граждан, повысили спрос на туризм, услуги гостиниц внутри страны в условиях падения конкуренции, подчеркивает экономист.
Инфляционный импульс (сезонно скорректированный индекс за три и шесть месяцев в годовом выражении) в марте остался ниже целевых 4%, поэтому цифры вряд ли дают основания для изменения ставки на ближайшем заседании, указывает Полевой. Эксперт сомневается, что ЦБ изменит и свой сигнал, так как сохраняется обеспокоенность инфляционными рисками. «Но если со стороны бюджета они чуть снизились, то со стороны спроса и курса – возросли. Поэтому, видимо, ЦБ пока продолжит видеть больше шансов на рост ставки, нежели на ее снижение», – говорит он.
Рост цен в услугах дает основания Банку России повторить свои опасения, что состояние рынка труда, валютного курса и бюджета создают риски для инфляции, полагает Исаков. Средний текущий рост цен с сезонной коррекцией в пересчете на год составляет порядка 3% и остается ниже цели, говорит экономист. Обычно Банк России начинает повышать ставку после того, как текущий рост цен превышает целевой в течение трех месяцев, – сегодня такие условия не сложились и уже не сложатся раньше июля, подчеркивает эксперт.
По словам Исакова, инфляция превысит 4% снова в июле-августе и вернется к уровню 5% к концу года.