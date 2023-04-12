Инфляция в марте опустилась ниже цели ЦБ впервые с 2020 года

Рост цен на продовольствие в марте был минимальным за последние 20 лет (как минимум с 2002 г. в марте продуктовая инфляция не была ниже 0,13%), отмечает экономист Александр Исаков. По его словам, в первую очередь это связано с высоким урожаем зерна прошлого года. На сегодня глобальный индекс зерна FAO упал на 32% год к году, и косвенные эффекты в том, что цены на мясо падают уже десятый месяц подряд. При этом по итогам года может быть заметное ускорение продовольственной инфляции, если оправдаются прогнозы снижения урожая зерна до 120 млн т в год, говорит Исаков.