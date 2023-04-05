Годовая инфляция в России замедлилась до 3,29%
Годовая инфляция в России на неделе с 28 марта по 3 апреля составила 3,29% после 4,3% неделей ранее, следует из отчета Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».
В недельном выражении рост цен ускорился с 0,05% на предшествующей неделе до 0,13%. Как отмечает Росстат, с начала апреля инфляция составила 0,06%, а с начала года – 1,6%.
Наибольший рост цен зафиксирован в сегментах продовольственных товаров (+0,17% после +0,14% неделей ранее) и услуг (+0,19% после снижения на 0,06%).
Продовольственные товары подорожали за счет выросших на 1,26% цен на плодоовощную продукцию. Неделей ранее рост цен в этом сегменте составил 0,98%. Сильнее всего подорожали огурцы (+5,9%), помидоры (+0,7%) и яблоки (+0,6%). При этом лук репчатый подешевел на 1%, свекла – на 0,8%, картофель – на 0,7%.
Рост цен в сегменте услуг обусловлен удорожанием на 1,58% авиабилетов на внутренние рейсы и увеличением темпов роста цен на бытовые услуги до 0,26% после 0,15% неделей ранее за счет удорожания мойки автомобилей и ремонта телевизоров.
В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,03% после 0,01% неделей ранее.
О том, что годовая инфляция опустится временно ниже 4% (целевого показателя ЦБ) под влиянием эффекта высокой базы прошлого года, регулятор предупреждал еще в феврале.
ЦБ в марте зафиксировал снижение инфляционных ожиданий россиян на ближайший год до 10,7% с 12,2% в феврале. Последний раз на таком уровне инфляционные ожидания граждан были в июле 2022 г. Согласно прогнозу Банка России, в 2023 г. инфляция замедлится до 5–7%, а в 2024 г. – вернется к цели в 4%. Минэк ожидает инфляцию в этом году на уровне 5,5%. По прогнозу ЦБ, она составит 5–7%, а в 2024 г. вернется к цели в 4%. По итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г.