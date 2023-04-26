Глава ФНС назвал обмен данными следующим этапом электронного документооборота

По его мнению, надо ориентироваться прежде всего на позицию бизнеса – тогда результатом станет серьезное снижение издержек для страны в целом. По оценке РАНХиГС, расходы на бумажный документооборот составляют около 3,5 трлн руб. в год. Постепенное развитие ЭДО в России к концу 2024 г. могло бы привести к приросту ВВП на 4-5% накопленным итогом (в % ВВП 2019 г.), подсчитали эксперты вуза. Доклад РАНХиГС был опубликован в 2020 г.