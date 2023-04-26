Глава ФНС назвал обмен данными следующим этапом электронного документооборота

Глава ФНС назвал обмен данными следующим этапом электронного документооборотаРасходы на бумажный документооборот составляют около 3,5 трлн рублей в год
Россия должна стремиться не столько к переходу с бумажного документооборота на электронный (ЭДО), сколько к обмену данными, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, выступая на форуме «Налоговая экосистема: люди и технологии». По его словам, сейчас экономические агенты скорее пытаются имитировать традиционную «бумажную жизнь» в электронном формате.
«Сегодня мы находимся на определенном этапе [цифровизации процессов]. Мое ощущение этого этапа определяется самим термином – электронный документооборот. Но точно ли мы должны идти по пути копирования в электронную форму документов в том виде, как мы их видим на бумаге? Суть процесса – обмен не документами, а данными», – отметил Егоров.
Он подчеркнул, что к переходу на электронное взаимодействие в любом случае надо подходить «аккуратно». Заниматься управлением электронным документооборотом – не типичная для налоговой службы функция, напомнил Егоров. Но в то же время, если ФНС не станет в этом вопросе интегратором предложений бизнеса, бюрократических практик, продвинуть тему в повестку правительства и законодателя будет тяжелее, поэтому переход затянется.
При этом во главу угла не должна ставиться налоговая выгода государства – именно такой акцент в значительной степени усложнил переход к электронному документообороту в других государствах, считает Егоров. «Нельзя допустить, чтобы контрольная функция смела все остальные смыслы на своем пути. Наша задача – удержаться от того, чтобы сразу пользоваться теми выгодами, которые мы для себя видим как контролирующий орган», – подчеркнул руководитель ФНС.
По его мнению, надо ориентироваться прежде всего на позицию бизнеса – тогда результатом станет серьезное снижение издержек для страны в целом. По оценке РАНХиГС, расходы на бумажный документооборот составляют около 3,5 трлн руб. в год. Постепенное развитие ЭДО в России к концу 2024 г. могло бы привести к приросту ВВП на 4-5% накопленным итогом (в % ВВП 2019 г.), подсчитали эксперты вуза. Доклад РАНХиГС был опубликован в 2020 г.
Минфин считает преференцией сохранение возможности для бизнеса не переходить на электронный документооборот, а использовать бумажные формы отчетности, отметил замминистра финансов Алексей Сазанов, также выступавший на форуме.
«Основная преференция – это то, что ФНС активно не навязывает цифровой документооборот, в том, что все-таки оставляет вариативность во многих случаях для бизнеса: сохранение и бумажного документооборота, и цифрового», – подчеркнул он. Крупный бизнес, по его мнению, и так заинтересован в переходе на ЭДО: большим компаниям удобнее взаимодействовать с ФНС в электронной форме.
Концепция развития электронного документооборота в хозяйственной деятельности была утверждена в 2020 г. Согласно документу, до конца 2024 г. в электронную форму должны быть переведены 95% счетов-фактур (кроме отнесенных к гостайне) и 70% транспортных и товарных накладных. Поэтапная реализация концепции также позволит ежегодно начиная с 2022 г. увеличивать число электронных документов не менее чем на 20%.