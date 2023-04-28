Эксперты МВФ предложили расширить полномочия налоговиков в мире

Эксперты МВФ предложили расширить полномочия налоговиков в миреЭто должно укрепить финансовую стабильность экономик, считают они
Доходы бюджетов в разных странах можно значительно увеличить, если позволить налоговым органам пользоваться методами ведомств, которые борются с отмыванием денежных средств. К такому выводу пришли эксперты МВФ в докладе, посвященном мерам по улучшению соблюдения налогового законодательства и содействию мобилизации внутренних доходов. Авторы отмечают, что в условиях глобальной нестабильности это позволит многим странам укрепить свои финансовые системы. При этом можно будет обойтись без дополнительного налогообложения бизнеса, различных форм windfall tax и «взносов солидарности» с наиболее богатых граждан и компаний.
Отмывание денег зачастую очень сложно отличить от налоговых преступлений, пишут эксперты: это следует из многочисленных недавних утечек данных (в том числе Swiss Leaks, Panama Papers, Paradise Papers, FinCEN Files и Pandora Papers). В обоих случаях методы, используемые преступниками, часто подразумевают схожие, даже идентичные техники сокрытия доходов, добавляют в МВФ. Отмыванию способствуют профессиональные консультанты, предоставляющие «комплексные» юридические, бухгалтерские и налоговые услуги, говорится в докладе.