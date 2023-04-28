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Эксперты МВФ предложили расширить полномочия налоговиков в мире

Это должно укрепить финансовую стабильность экономик, считают они
Антон Козлов
Наибольший объем поступлений могут принести операции по выявлению незарегистрированных источников доходов физлиц и организаций / Marco Bello / Reuters

Доходы бюджетов в разных странах можно значительно увеличить, если позволить налоговым органам пользоваться методами ведомств, которые борются с отмыванием денежных средств. К такому выводу пришли эксперты МВФ в докладе, посвященном мерам по улучшению соблюдения налогового законодательства и содействию мобилизации внутренних доходов. Авторы отмечают, что в условиях глобальной нестабильности это позволит многим странам укрепить свои финансовые системы. При этом можно будет обойтись без дополнительного налогообложения бизнеса, различных форм windfall tax и «взносов солидарности» с наиболее богатых граждан и компаний.

Отмывание денег зачастую очень сложно отличить от налоговых преступлений, пишут эксперты: это следует из многочисленных недавних утечек данных (в том числе Swiss Leaks, Panama Papers, Paradise Papers, FinCEN Files и Pandora Papers). В обоих случаях методы, используемые преступниками, часто подразумевают схожие, даже идентичные техники сокрытия доходов, добавляют в МВФ. Отмыванию способствуют профессиональные консультанты, предоставляющие «комплексные» юридические, бухгалтерские и налоговые услуги, говорится в докладе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных