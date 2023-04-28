Эксперты МВФ предложили расширить полномочия налоговиков в мире

Доходы бюджетов в разных странах можно значительно увеличить, если позволить налоговым органам пользоваться методами ведомств, которые борются с отмыванием денежных средств. К такому выводу пришли эксперты МВФ в докладе, посвященном мерам по улучшению соблюдения налогового законодательства и содействию мобилизации внутренних доходов. Авторы отмечают, что в условиях глобальной нестабильности это позволит многим странам укрепить свои финансовые системы. При этом можно будет обойтись без дополнительного налогообложения бизнеса, различных форм windfall tax и «взносов солидарности» с наиболее богатых граждан и компаний.