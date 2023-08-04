Почему в Турции вновь ускорилась инфляция

Почему в Турции вновь ускорилась инфляцияПотребительские цены выросли на 47,8% в июле
Инфляция в Турции вновь начала ускоряться, несмотря на смену финансовых властей в стране и начало цикла повышения процентных ставок. Как следует из данных TurkStat, опубликованных 3 августа, потребительские цены выросли на 47,83% в годовом выражении по итогам июля после 38,21% в июне. Наибольший вклад в турецкую инфляцию внесли цены на отели, кафе и рестораны (рост на 82,62% г/г), здравоохранение (75,95%), продовольствие (60,72%) и образование (53,57%). В сравнении с июнем цены выросли на 9,49%, наибольший вклад в месячную динамику внес транспорт – услуги по перевозке подорожали на 17,75%.
22 июня центробанк Турции впервые с 2021 г. поднял ключевую ставку с 8,5 до 15%. Несмотря на почти двукратное повышение, аналитики посчитали шаг регулятора слабым. Лира отреагировала соответствующим образом. К началу июля она ослабла к доллару до очередного исторического минимума в 27 лир за доллар. 20 июля регулятор снова поднял ставку – до 17,5%, что приостановило падение нацвалюты, но не привело к ее существенному укреплению: доллар не торговался дешевле 26,9 лир с конца месяца, следует из данных Bloomberg. Оба повышения ключевой ставки турецкого центробанка оказались значительно ниже ожиданий рынка, который рассчитывал ее поднятия минимум до 21% – ближе к уровням инфляции мая – июня.
Волна роста инфляции в Турции началась с ноября 2020 г., когда показатель подскочил с октябрьских 11,89 до 14,03%. В марте 2021 г. цены ускорились на 16,19%, в июне – на 17,53%, в сентябре – на 19,58%. Еще один резкий скачок случился в конце года, когда декабрьская инфляция составила 36,08%. В начале 2022 г. она ускорилась еще сильнее, достигнув 48,69% в январе, 54,44% – в феврале, 61,14% – в марте и 69,97% – в апреле. В октябре цены выросли на рекордные за 25 лет 85,51%. С этого момента инфляция начала снижаться и к январю 2023 г. уже составила 57,68%. Тренд на снижение продолжился весной, в мае показатель преодолел 40%, этот уровень сохранялся и в начале лета. В июне, согласно опубликованным 5 июля данным TurkStat, инфляция в Турции замедлилась до минимума за 18 месяцев: 38,2% в годовом исчислении.
Победивший по итогам второго тура выборов 28 мая и переизбранный на новый срок президент Турции Реджеп Эрдоган 3 июня назначил нового министра финансов страны Мехмета Шимшека, а 9 июня – главу ЦБ, первую женщину на этом посту Хафизе Гайе Эркан. И Шимшек, и Эркан ранее работали в западных финансовых организациях (первый – в Merrill Lynch, вторая – в First Republic Bank) и были известны ортодоксальным взглядом на кредитно-денежную политику, предписывающим повышать ставку на фоне высокой инфляции. По сути, их видение не совпадало с «эрдоганомикой» – ультрамягкой политикой, которой придерживался турецкий президент.
3 августа Шимшек после публикации данных об ускорении инфляции в июле заверил в своем аккаунте в Twitter, что это соответствовало ожиданиям рынка. При этом, по его словам, благодаря последним усилиям ЦБ Турции по дезинфляции, включая повышение ставки, годовая инфляция начнет снижаться с середины 2024 г. Шимшек подчеркнул, что экономический блок правительства будет поддерживать процесс дезинфляции с помощью фискальной дисциплины, а конечной целью турецких властей является снижение инфляции до однозначных цифр «в среднесрочной перспективе». 4 августа Шимшек встретится в Стамбуле на организованном JPMorgan Турецком экономическом форуме с представителями 50 иностранных инвесторов в турецкую экономику, включая BlackRock, JPMorgan, Singapore Wealth Fund и Franklin Templeton. Выступит на форуме и глава ЦБ Эркан.
Причины роста цен
Основной причиной ускорения цен в Турции стало то, что не оправдались ожидания рынка о ключевой ставке хотя бы на уровне текущей годовой инфляции, оба повышения стали скорее декоративным успокоительным шагом для иностранных инвесторов, считает ведущий аналитик «Открытие инвестиций» Андрей Кочетков. Данные Туркстата также подтверждают значительное влияние сезонного и конъюнктурного фактора: лето – туристический сезон, высокий спрос подталкивает к повышению цен на аренду жилья и услуги, в том числе общепита, говорит эксперт.
Инфляция в Турции очень тесно связана с ценами на продовольствие, удорожание зерна этим летом, в частности пшеницы, оказало весьма ощутимое влияние, указывает Кочетков. Так, на бирже в Эдирне 3 июля цены выросли с 5,7 лиры за бушель (38,6 кг) до 7,5 лиры. Сильное инфляционное давление в данном случае оказало сокращение отгрузок российского зерна в июле: они упали на 22% до 518 000 т, сообщалось 31 июля в мониторинге Российского зернового союза, считает Кочетков. Оно может еще возрасти на фоне выхода России из зерновой сделки, добавляет он.
Традиционный вклад в инфляцию в Турции дают цены на топливо, и в этой стране, не имеющей значительной добычи такого сырья, они завязаны на конъюнктуру внешних рынков, отмечает Кочетков. Тем временем до конца июля нефть росла пять недель подряд, а 31 июля торговалась на максимуме за три месяца: сентябрьский фьючерс на Brent оценивался на лондонской бирже ICE в $84,99/барр. Это продолжалось вплоть до 2 августа, когда октябрьские фьючерсы Brent впервые упали до $83,2/барр.(-2%).
На данный момент финансовые власти Турции судорожно пытаются менять политику, чтобы не позволить в полную силу разрастись последствиям «эрдоганомики», считает декан факультета «Школа политических исследований» ИОН РАНХиГС Сергей Демиденко. В теории этот подход подразумевает борьбу с инфляцией при помощи снижения ключевой ставки до минимума, чтобы для бизнеса создавались максимально благоприятные условия и он мог увеличивать производство и количество рабочих мест – это разгоняло бы спрос в стране и инфляция должна была замедлиться, поясняет эксперт. Это, однако, не дало ожидаемого результата, инфляция разгонялась стремительно с 2020 г., быстрого и безболезненного выхода из этой ситуации на данный момент у Турции, скорее всего, не будет, заключает Демиденко.
Что ждет Турцию
То, насколько долго турецкая инфляция будет разгоняться, сильно зависит от динамики мировых цен на сырье, включая продовольствие, а значит, и от статуса участия России в зерновой сделке, указывает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Валерий Емельянов. Также пока сложно сказать, какие действия будет предпринимать в данном случае турецкий регулятор, добавляет он. Если, как ожидается, он доведет к концу года ставку до 30%, тренд в инфляции может снова развернуться в сторону ее замедления, допускает эксперт.
Решимость справиться с высоким ростом цен у главы ЦБ Эркан есть, поэтому длительность цикла дезинфляции больше зависит от способности убедить граждан Турции, что макрополитика стала гораздо более жесткой, считает руководитель центра макроэкономических исследований Сбербанка Олег Шибанов. При инфляции более 40% кредиты по не самым высоким ставкам выгодны гражданам, поэтому ограничить спрос будет непросто, скорее всего, снижение цен займет годы, считает он. Тем временем закредитованность домохозяйств не просто невысокая (11%), но и снижается последние месяцы, добавляет эксперт.
Вероятно, в текущей ситуации инфляция будет колебаться в диапазоне 40–60% до конца текущего года, полагает Емельянов.
Еще осенью 2022 г. официальная инфляция находилась на уровне около 85%, подобные значения можно представить и как предел в 2024 г., считает Шибанов. До конца 2023 г. рост цен должен оставаться на уровне около 50%, добавляет он.