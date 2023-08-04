Почему в Турции вновь ускорилась инфляция

Волна роста инфляции в Турции началась с ноября 2020 г., когда показатель подскочил с октябрьских 11,89 до 14,03%. В марте 2021 г. цены ускорились на 16,19%, в июне – на 17,53%, в сентябре – на 19,58%. Еще один резкий скачок случился в конце года, когда декабрьская инфляция составила 36,08%. В начале 2022 г. она ускорилась еще сильнее, достигнув 48,69% в январе, 54,44% – в феврале, 61,14% – в марте и 69,97% – в апреле. В октябре цены выросли на рекордные за 25 лет 85,51%. С этого момента инфляция начала снижаться и к январю 2023 г. уже составила 57,68%. Тренд на снижение продолжился весной, в мае показатель преодолел 40%, этот уровень сохранялся и в начале лета. В июне, согласно опубликованным 5 июля данным TurkStat, инфляция в Турции замедлилась до минимума за 18 месяцев: 38,2% в годовом исчислении.