Минэк определил правила свободных экономических зон в прифронтовых районах

Согласно проекту требований к осуществлению предпринимательской и иной деятельности в СЭЗ на прилегающих территориях, она должна предусматривать реализацию инвестиционного проекта, минимальный объем капитальных вложений в который должен составлять 1 млн руб. – для IT-разработок, 3 млн руб. – для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и 30 млн руб. – для иных лиц.