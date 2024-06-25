Минэк определил правила свободных экономических зон в прифронтовых районах

Минэк определил правила свободных экономических зон в прифронтовых районахДля инвестпроектов в IT-сфере минимальный размер капвложений составит 1 млн рублей
Минэкономразвития определило особенности функционирования свободной экономической зоны (СЭЗ) в муниципальных образованиях, прилегающих к территориям Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. С проектом постановления правительства, который определяет границы СЭЗ, требования к участникам и правила оценки эффективности режима, ознакомились «Ведомости».
Согласно проекту требований к осуществлению предпринимательской и иной деятельности в СЭЗ на прилегающих территориях, она должна предусматривать реализацию инвестиционного проекта, минимальный объем капитальных вложений в который должен составлять 1 млн руб. – для IT-разработок, 3 млн руб. – для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и 30 млн руб. – для иных лиц.