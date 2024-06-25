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Минэк определил правила свободных экономических зон в прифронтовых районах

Для инвестпроектов в IT-сфере минимальный размер капвложений составит 1 млн рублей
Александр Тихонов
Анастасия Бойко
Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Минэкономразвития определило особенности функционирования свободной экономической зоны (СЭЗ) в муниципальных образованиях, прилегающих к территориям Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. С проектом постановления правительства, который определяет границы СЭЗ, требования к участникам и правила оценки эффективности режима, ознакомились «Ведомости».

Согласно проекту требований к осуществлению предпринимательской и иной деятельности в СЭЗ на прилегающих территориях, она должна предусматривать реализацию инвестиционного проекта, минимальный объем капитальных вложений в который должен составлять 1 млн руб. – для IT-разработок, 3 млн руб. – для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и 30 млн руб. – для иных лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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