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Правительство подготовило поправки ко второму чтению налогового законопроекта

Предлагается изменить параметры НДПИ, ввести туристический налог и расширить льготы для IT
Анастасия Бойко
Максим Стулов / Ведомости

Правительство внесло в Госдуму проект поправок ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы, сообщил журналистам представитель Минфина. «Были учтены предложения бизнеса и парламентариев, озвученные во время общественных обсуждений законопроекта», – прокомментировал министр финансов Антон Силуанов (его слова передает пресс-служба). Законопроект предполагает модернизацию параметров базовых налогов, в частности, новые ступени прогрессивной шкалы НДФЛ, повышение налога на прибыль до 25% и еще ряд других новаций. Основные изменения уже приняты в первом чтении, поправки ко второму не предполагают их трансформации. В основном они касаются донастройки или введения новых видов налогов, в частности, туристического.

Часть поправок будет внесена депутатами, многие из которых поддерживаются, это в том числе учет северных надбавок при расчете ставки НДФЛ, сообщил министр. Федеральный инвестиционный налоговый вычет решено на данном этапе оформить в виде постановления правительства, проект которого будет представлен в комитет по бюджету и налогам Госдумы до второго чтения, сообщил Силуанов.

НДПИ

Правительство скорректирует параметры НДПИ на добычу угля и руды, используемой при производстве минеральных удобрений, а также уточнит параметры акциза на газ, применяемого при производстве аммиака, сообщил представитель Минфина, не уточняя размеров новых ставок. Это сделано по результатам дополнительного анализа рентных налогов, проведенного совместно с бизнесом, добавил он.

Законопроект, принятый в первом чтении, предполагал корректировку ставок налога на добычу полезных ископаемых, в частности, за счет изменения формулы расчета. Для отрасли «добыча железа» предусматривается увеличение НДПИ в 1,15 раза, для отрасли «производство минеральных удобрений» (калий) – увеличение НДПИ в 2,3 раза, «производство минеральных удобрений» (фосфор) – в 2,0 раза, для производителей азотных удобрений предлагается ввести акциз на приобретение газа для производства аммиака (1200 руб./1000 куб. м).

Туристический налог

В законопроекте ко второму чтению правительство прописало параметры нового туристического налога, который заменит курортный сбор.

В частности, будет установлено, что это будет местный налог, а муниципалитеты смогут самостоятельно определять необходимость его введения и регулировать размеры ставок. Ставка налога будет расти постепенно, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 г. и прибавляя по 1 процентному пункту в год до 2029 г. (далее – не выше 5%)

Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц: так муниципалитеты получат дополнительный источник финансирования развития муниципалитета, отмечает представитель Минфина.

Налог не будет исчисляться со стоимости услуги по проживанию некоторых категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции. Муниципалитеты могут расширять перечень категорий, сообщает Минфин.

Расширение IT-льгот

Правительство предлагает установить пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 5% для ИТ-организаций до 2030 г. Текущие поправки, принятые в первом чтении, предполагают их окончание в 2027 г.

Также кабмин предлагает расширить для организаций радиоэлектронной промышленности перечень доходов, которые учитываются для применения пониженных тарифов страховых взносов.

Новая шкала НДФЛ

Налоговый законопроект, который уже принят в первом чтении, вводит пятиступенчатую прогрессию НДФЛ. Ставку в 13% сохранят налогоплательщики на годовой доход до 2,4 млн руб. Доходы до 5 млн руб. будут облагаться ставкой 15%, до 20 млн руб. – 18%, до 50 млн руб. – 20%, свыше этой суммы – 22%. Налог на прибыль для компаний, применяющих общую систему, предлагается повысить с нынешних 20 до 25%.

Кроме того, кабмин предлагает применять к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ повышенного коэффициента. Это позволит уменьшать компаниям сумму налога прибыль, сообщает Минфин.

Для малых технологических компаний предлагается также предоставлять налоговые стимулы. В частности, если изменения будут приняты, субъекты РФ смогут в 2025-2030 гг. вводить для них пониженные ставки налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет. Также расширят возможность применять льготы по НИОКР (снятие ограничений по видам работ, по расходам которых применяется повышающий коэффициент).

ЦФА и КИК

Правительство предлагает выровнять налоговые условия по операциям с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и с ценными бумагами. Ставки НДФЛ по ним будут устанавливаются не выше 15%, сообщил представитель Минфина.

Для владельцев пяти и более контролируемых иностранных компаний (КИК) предлагается установить единый фиксированный размер НДФЛ – 25 млн руб. Сейчас ставка составляет 5 млн руб. для одного бизнесмена независимо от количества его КИК.

Также предлагается увеличить до 18 000 руб. налоговый вычет за сдачу нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), сообщил Минфин. В версии, принятой в первом чтении, размер вычета установлен на уровне 6000 руб.

Изменения по УСН

Ко второму чтению правительство уточнит формулировки, в соответствии с которыми от НДС освобождаются плательщики УСН с доходами до 60 млн руб. Это будет касаться в том числе деятельности по реализации подакцизной продукции, как это действует и сейчас.

Кроме того, плательщики УСН с доходом до 60 млн будут освобождены от НДС без дополнительного направления в налоговый орган соответствующего уведомления. Теперь налогоплательщики освобождаются от НДС автоматически.

В законопроекте, принятом в первом чтении, для бизнеса расширяется порог для применения этого режима с 250 млн до 450 млн руб. Кроме того, налогоплательщики, применяющие УСН, с оборотами выше 60 млн руб. становятся плательщиками НДС.

Акциз на фармсубстанцию спирта

Акциз на фармсубстанцию спирта этилового предлагается принимать к вычету при производстве определенных лекарственных средств и лекарственных препаратов, а также продукции с объемной долей содержания этилового спирта ниже 20% (не содержащей спирт) и медицинских изделий.

Для компаний, использующих менее 500 000 литров в год фармсубстанции, вычет будет предоставляться независимо от включения в перечень произведенной продукции и без необходимости предоставлять документы, подтверждающие целевое использование, сообщает Минфин.

Также правительство введет единый подход, который позволит покупать с нулевой ставкой акциза только денатурированный спирт для его использования в производстве парфюмерии, продукции бытовой химии, полиграфических красок, гелей, кремов на гелиевой основе.

Кроме того, поправки индексируют ставки акцизов на подакцизные товары на прогнозный уровень инфляции 4%. В законопроекте также определены коэффициенты для расчета налогового вычета при использовании винограда для производства вина.

Другие изменения

В законопроекте ко второму чтению будут повышены в три раза налоги на процессинговые центры букмекеров, сообщает Минфин.

Также будут внесены изменения по уплате госпошлин. Например, будут установлены и уточнены размеры госпошлин за юридически значимые действия, совершаемые Росреестром. Также будут повышены пошлины за оформление документов, связанных с проведением аттестации, а также за действия, совершаемые антимонопольными органами.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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