Правительство подготовило поправки ко второму чтению налогового законопроекта

Правительство внесло в Госдуму проект поправок ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы, сообщил журналистам представитель Минфина. «Были учтены предложения бизнеса и парламентариев, озвученные во время общественных обсуждений законопроекта», – прокомментировал министр финансов Антон Силуанов (его слова передает пресс-служба). Законопроект предполагает модернизацию параметров базовых налогов, в частности, новые ступени прогрессивной шкалы НДФЛ, повышение налога на прибыль до 25% и еще ряд других новаций. Основные изменения уже приняты в первом чтении, поправки ко второму не предполагают их трансформации. В основном они касаются донастройки или введения новых видов налогов, в частности, туристического.