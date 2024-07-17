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/ Экономика

Эксперты АКРА назвали пять факторов роста цен на продукты в разных регионах

В их числе доходы населения, обеспеченность товарами на складах и уровень конкуренции
Яков Тимаков
Алексей Орлов / Ведомости

Разница между показателями стоимости продовольственной корзины в различных федеральных округах усилилась. В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) продукты стали еще дороже по сравнению со среднероссийским уровнем цен, а в Приволжском – еще дешевле. К таким выводам приходят эксперты АКРА в исследовании «Сезонные особенности компонентов индекса потребительских цен (ИПЦ) на продовольственные товары» («Ведомости» с ним ознакомились). На формирование цен на продукты в разных регионах России влияют пять факторов, пишут авторы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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