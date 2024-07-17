Эксперты АКРА назвали пять факторов роста цен на продукты в разных регионах

Разница между показателями стоимости продовольственной корзины в различных федеральных округах усилилась. В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) продукты стали еще дороже по сравнению со среднероссийским уровнем цен, а в Приволжском – еще дешевле. К таким выводам приходят эксперты АКРА в исследовании «Сезонные особенности компонентов индекса потребительских цен (ИПЦ) на продовольственные товары» («Ведомости» с ним ознакомились). На формирование цен на продукты в разных регионах России влияют пять факторов, пишут авторы.