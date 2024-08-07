Правительство учредит специальные коллегии для управления новыми нацпроектами

В новом подходе на каждом этапе будет конкретный ответственный за промежуточный результат, начиная от решения «где и что создавать» и заканчивая укладкой кирпичей в конкретном здании. Все это будет мониториться в онлайн режиме: каждый участник проекта сможет посмотреть, на каком он находится этапе, и если есть какая-то проблема, сможет эскалировать ее на вышестоящую инстанцию для оперативного решения.