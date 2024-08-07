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/ Экономика

Правительство учредит специальные коллегии для управления новыми нацпроектами

Кабмин перешел на новую модель взаимодействия между вице-премьерами и ведомствами
Дмитрий Гринкевич
Алексей Орлов / Ведомости

Правительство ввело новый институт управления нацпроектами – специальные коллегиальные органы или проектные комитеты по нацпроектам. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель министра экономического развития Денис Тюпышев, его комментарий передал представитель ведомства.

Кабмин действительно перешел к кросс-функциональному или матричному подходу к организации работы вице-премьеров и ведомств, уточнил он. Ранее «Ведомости» сообщили об этом изменении. 

Кросс-функциональный подход предполагает пересмотр жесткой иерархии между вице-премьерами и министерствами, продолжил замминистра. Именно для снятия разногласий предусмотрен институт коллегиальных органов, так называемых проектных комитетов по нацпроектам. 

В новом подходе на каждом этапе будет конкретный ответственный за промежуточный результат, начиная от решения «где и что создавать» и заканчивая укладкой кирпичей в конкретном здании. Все это будет мониториться в онлайн режиме: каждый участник проекта сможет посмотреть, на каком он находится этапе, и если есть какая-то проблема, сможет эскалировать ее на вышестоящую инстанцию для оперативного решения.

Президент поставил разнопплановые цели до конца десятилетия, напомнил Тюпышев. Матричный подход управления на основе цифровых моделей данных, с современной системой выявления и нейтрализации рисков должен стать фундаментом и нормой для дальнейшей работы, отметил Тюпышев. 

Донастроена и система KPI, в частности, усилен ее межведомственный характер, добавил он. 

Опыт управления нацпроектами показал, что для реализации сложных задач приходится применять гибкое управление. В частности, работу зачастую приходилось разбюрокрачивать, пропускать звенья в формальной цепочке. Например, когда у одного вице-премьера в полномочиях строительство школ, а у другого – подключение к интернету, и важно, чтобы оба вопроса были решены комплексно и к установленному сроку, пояснил Тюпышев. Именно по этим принципам сейчас формируются новые нацпроекты, подчеркнул он. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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