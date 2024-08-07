Правительство учредит специальные коллегии для управления новыми нацпроектами

Правительство учредит специальные коллегии для управления новыми нацпроектамиКабмин перешел на новую модель взаимодействия между вице-премьерами и ведомствами
Правительство ввело новый институт управления нацпроектами – специальные коллегиальные органы или проектные комитеты по нацпроектам. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель министра экономического развития Денис Тюпышев, его комментарий передал представитель ведомства.
Кабмин действительно перешел к кросс-функциональному или матричному подходу к организации работы вице-премьеров и ведомств, уточнил он. Ранее «Ведомости» сообщили об этом изменении.
Кросс-функциональный подход предполагает пересмотр жесткой иерархии между вице-премьерами и министерствами, продолжил замминистра. Именно для снятия разногласий предусмотрен институт коллегиальных органов, так называемых проектных комитетов по нацпроектам.
В новом подходе на каждом этапе будет конкретный ответственный за промежуточный результат, начиная от решения «где и что создавать» и заканчивая укладкой кирпичей в конкретном здании. Все это будет мониториться в онлайн режиме: каждый участник проекта сможет посмотреть, на каком он находится этапе, и если есть какая-то проблема, сможет эскалировать ее на вышестоящую инстанцию для оперативного решения.
Президент поставил разнопплановые цели до конца десятилетия, напомнил Тюпышев. Матричный подход управления на основе цифровых моделей данных, с современной системой выявления и нейтрализации рисков должен стать фундаментом и нормой для дальнейшей работы, отметил Тюпышев.
Донастроена и система KPI, в частности, усилен ее межведомственный характер, добавил он.
Опыт управления нацпроектами показал, что для реализации сложных задач приходится применять гибкое управление. В частности, работу зачастую приходилось разбюрокрачивать, пропускать звенья в формальной цепочке. Например, когда у одного вице-премьера в полномочиях строительство школ, а у другого – подключение к интернету, и важно, чтобы оба вопроса были решены комплексно и к установленному сроку, пояснил Тюпышев. Именно по этим принципам сейчас формируются новые нацпроекты, подчеркнул он.