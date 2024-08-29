ЦБ представил сценарии замедления и разгона инфляции

Главным фактором сценария «Рисковый» станет значительное ухудшение внешних условий. Ужесточение денежно-кредитной политики в мире ЦБ называет одним из самых быстрых в истории: регулятор отсылает к наблюдению за тем, как стремительно в предыдущие два года развитые страны поднимали ставки, находившиеся на околонулевых значениях порядка 15 лет – и поэтому опасается наступления мирового финансового кризиса, сравнимого по масштабам с происходящим в 2008 г. По прогнозам Банка России, он может начать проявляться в I квартале 2025 г., а на рубеже II и III кварталов выйдет на пик. Мрачные ожидания дополняются риском ухудшения отношений между Китаем и США, которое может усилить деглобализацию – а она, в свою очередь, снизит факторную производительность и усилит инфляцию.