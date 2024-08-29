ЦБ представил сценарии замедления и разгона инфляции

ЦБ представил сценарии замедления и разгона инфляцииРегулятор видит четыре варианта развития ситуации в экономике
ЦБ представил четыре сценария развития экономической ситуации в России – базовый, оптимистичный «Дезинфляционный (Выше потенциал)» и два неблагоприятных: «Проинфляционный (Выше спрос)» и «Рисковый (Глобальный кризис)». Прогнозы регулятор представил в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025-2027 гг.» Это один из основных системных документов Банка России.
Базовый сценарий не предполагает значительного изменения геополитических условий до конца прогнозного горизонта, ситуация будет развивается по текущим трендам и без новых шоков, говорится в докладе. Введенные внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество на среднесрочном горизонте сохраняются.
Согласно этому сценарию, ВВП в 2024 г. вырастет на 3,5–4%, а в 2025-2026 г. рост замедлится до 0,5–1,5% и 1–2% соответственно. Это будет связано с более жесткими денежно-кредитными условиями на всем прогнозном горизонте. В 2027 г. показатель составит 1,5–2,5%, что означает возвращение экономики к сбалансированному росту, пишет ЦБ.
По данным Минэка, в июле рост ВВП ускорился до 3,4% в годовом выражении после 3% в июне. За январь-июль 2024 г. министерство оценило увеличение экономики в 4,4%. За полугодие ВВП вырос на 4,6%, следует из данных Росстата.
Инфляция по итогам 2024 г. сложится в диапазоне 6,5–7%, следует из базового прогноза ЦБ. Основным фактором повышенного ценового давления остается рост спроса, опережающий возможности расширения производства, повторяет свой тезис ЦБ. Существенным фактором увеличения издержек производителей в последние месяцы был рост зарплат и транзакционных издержек, в том числе за счет поиска новых поставщиков и переориентации поставок, говорится в документе.
По данным Минэка, на 26 августа инфляция в годовом выражении составила 9,01%.
С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2025 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, ожидает ЦБ. Среднегодовая ключевая ставка в базовом сценарии будет на уровне 16,9-17,4% в этом году и опустится до 14-16% в следующем. В 2026 г. ставка останется двузначной – 10-11%, а в 2027 г. снизится до 7,5-8,5%.
Минэк в базовом сценарии прогноза, подготовленного в апреле (в сентябре он будет обновлен), ожидает увеличение ВВП в 2024 г. на 2,8%, в 2025 г. – на 2,3%, в 2026 г. – на 2,3%, в 2027 г. – на 2,4%.
Выше спрос
Среди альтернативных более вероятным представляется сценарий «Проинфляционный», отмечает ЦБ. Ключевые вводные этого сценария – повышение расходов бюджета на льготные программы кредитования, сохранение высокого спроса на 2025 г. и продолжение гонки зарплат в борьбе за сотрудников, которую придется совмещать с расширением производственных возможностей. Импорт в этих условиях, согласно ожиданиям ЦБ, будет скован повышением тарифов – итогом может стать дефицит зарубежных товаров и услуг.
Совокупность этих факторов существенно нарастит инфляционное давление, заключает регулятор, и в таком случае придется действовать «еще более решительно, чтобы вернуть инфляцию к цели». При ее возрастании до 5–5,5% в 2025 г. ставку придется удерживать примерно на том же уровне, что и сейчас (16–18%), однако уже к 2027 г. она прогнозируется в диапазоне от 8,5–9,5%.
Экономику на горизонте трех лет в проинфляционном сценарии ждет стагнация (0–0,1% ВВП в 2026 г.), а возвращение к росту произойдет не раньше, чем спустя год, считают в ЦБ: «Это означает, что более высокая доля расходов на льготные программы приведет лишь к росту инфляции, но не выпуска в экономике».
Глобальный кризис
Главным фактором сценария «Рисковый» станет значительное ухудшение внешних условий. Ужесточение денежно-кредитной политики в мире ЦБ называет одним из самых быстрых в истории: регулятор отсылает к наблюдению за тем, как стремительно в предыдущие два года развитые страны поднимали ставки, находившиеся на околонулевых значениях порядка 15 лет – и поэтому опасается наступления мирового финансового кризиса, сравнимого по масштабам с происходящим в 2008 г. По прогнозам Банка России, он может начать проявляться в I квартале 2025 г., а на рубеже II и III кварталов выйдет на пик. Мрачные ожидания дополняются риском ухудшения отношений между Китаем и США, которое может усилить деглобализацию – а она, в свою очередь, снизит факторную производительность и усилит инфляцию.
Среди ключевых составляющих сценария глобального кризиса ЦБ перечисляет резкое падение глобального спроса, падение цен на нефть, усиление санкционного давления на Россию (и, как следствие, расширение дисконта на экспорт), а также исчерпание ФНБ к 2025 г. По мере того, как нефть будет дешеветь, регулятор не исключает пересмотра бюджетного правила, где базовая цена на нефть будет составлять $40 за баррель вместо нынешних $60.
Все это приведет к снижению ВВП на 3–4% в 2025 г. и на 1–2% в 2026 г. Бюджетная поддержка, хоть и расширится, будет меньше, чем в пандемийном 2020 г. и 2022–2023 гг., когда Россия преодолевала санкционные шоки. Однако в 2027 г. экономика, по оценке ЦБ, должна начать восстановление, и ВВП вернется к росту на 2–3%.
Ставку, между тем, придется существенно поднимать – до 22%, таков прогноз Банка России на 2025 г. с учетом того, что инфляция в первый кризисный год вырастет до 13–15%. В 2026 г., согласно ожиданиям регулятора в рисковом сценарии, средний уровень ключевой ставки составит 15–16%, а к завершению прогнозного периода она вернется к нейтральному диапазону, что позволит работать над возвращением инфляции к цели в 4% в 2027 г.
Оптимистичный сценарий
В сценарии «Дезинфляционный (выше потенциал)» регулятор делает ставку на увеличение инвестиций в основной капитал и темпы прироста общей факторной производительности. За счет этого объем предложения существенно расширится и начнет покрывать повышенный внутренний спрос, отмечают в ЦБ. Следствием должно стать ослабление инфляции, а значит, и постепенное смягчение денежно-кредитной политики: ключевая ставка прогнозируется на уровне 12–14% в 2025 г. и 9–10% в 2026 г.
Банк России подчеркивает: увеличение инвестиций по этому сценарию будет временным и продлится до 2027 г. – тогда, по плану, экономика и валовое накопление вернется к сбалансированному росту. А именно, если на следующие два года ЦБ закладывает ежегодный рост ВВП на 2–3%, то затем прогнозируется охлаждение до 1,5–2,5%.
Кроме того, регулятор считает, что ускорение роста реальных зарплат в описываемом сценарии не станет проинфляционным фактором, поскольку пропорционально увеличится и производительность труда. Рост доходов россиян, напротив, должен расширить круг платежеспособных заемщиков и обеспечит активность кредитования. Точно так же и у компаний на фоне экономического подъема усилится спрос на заемные средства, полагает ЦБ. Таким образом, инфляция уже в 2025 г. вернется к цели в 4% и продержится на нем вплоть до 2027 г. включительно.