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/ Экономика

В ИНП РАН ожидают снижения числа занятых при более высоком росте ВВП

Этому будет способствовать автоматизация труда
Яков Тимаков
Структурные изменения на рынке труда продиктуют автоматизация, роботизация и цифровизация/ Максим Стулов / Ведомости

Число трудоспособных россиян достигнет пика к 2030 г. – 87,3 млн человек, а затем начнет сокращаться до 75 млн человек к 2050 г. Снижение числа рабочей силы будет сопровождаться автоматизацией труда и ростом ее производительности. К такому выводу пришли эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН в докладе «Российский рынок труда: дисбалансы и перспективы».

Российская экономика переживает масштабный сдвиг в структуре производства, распределении доходов, формировании цен – на изменения, произошедшие за два последних года, в нормальных условиях понадобилось бы десятилетие, пишут эксперты. По их оценке, это связано с ростом значимости реального сектора и оказывает серьезное влияние на различные направления развития экономики, в том числе на занятость населения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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