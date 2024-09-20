В ИНП РАН ожидают снижения числа занятых при более высоком росте ВВП

В ИНП РАН ожидают снижения числа занятых при более высоком росте ВВПЭтому будет способствовать автоматизация труда
Число трудоспособных россиян достигнет пика к 2030 г. – 87,3 млн человек, а затем начнет сокращаться до 75 млн человек к 2050 г. Снижение числа рабочей силы будет сопровождаться автоматизацией труда и ростом ее производительности. К такому выводу пришли эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН в докладе «Российский рынок труда: дисбалансы и перспективы».
Российская экономика переживает масштабный сдвиг в структуре производства, распределении доходов, формировании цен – на изменения, произошедшие за два последних года, в нормальных условиях понадобилось бы десятилетие, пишут эксперты. По их оценке, это связано с ростом значимости реального сектора и оказывает серьезное влияние на различные направления развития экономики, в том числе на занятость населения.