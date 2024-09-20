В ИНП РАН ожидают снижения числа занятых при более высоком росте ВВП

Российская экономика переживает масштабный сдвиг в структуре производства, распределении доходов, формировании цен – на изменения, произошедшие за два последних года, в нормальных условиях понадобилось бы десятилетие, пишут эксперты. По их оценке, это связано с ростом значимости реального сектора и оказывает серьезное влияние на различные направления развития экономики, в том числе на занятость населения.