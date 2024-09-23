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ФНС разъяснит бизнесу механизм амнистии за дробление

Ведомство готовит официальные рекомендации из-за возникших у предпринимателей вопросов
Дарья Мосолкина
Ведомству Даниила Егорова предстоит подготовить ответы на практические вопросы бизнеса о действии амнистии за дробление/ Андрей Любимов / РБК / ТАСС

Налоговики готовят для бизнеса ответы на часто задаваемые вопросы о правилах налоговой амнистии за дробление бизнеса, рассказал «Ведомостям» представитель Федеральной налоговой службы (ФНС). Этому предшествовала закрытая встреча, которую около месяца назад представители ФНС при содействии «Опоры России» провели с бизнесом из 40 регионов страны, – на ней обсуждались практические вопросы действия амнистии за дробление, рассказал «Ведомостям» представитель бизнес-объединения. Участников интересовали вопросы толкования отдельных положений и терминов, вошедших в законодательное определение дробления, добавил он.

В июле в Налоговом кодексе (НК) появилось два новых термина: «дробление бизнеса» и «добровольный отказ от дробления». Под дроблением признается «разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами, в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путем применения такими лицами специальных налоговых режимов». Чтобы подпасть под действие амнистии, «дробленцы» должны консолидировать бизнес и перейти с 2025 г. на общую систему налогообложения (ОСНО). Они будут освобождаться от уплаты налогов, пеней и штрафов за период 2022–2024 гг., если налоговые органы по результатам проверок с 2025 г. и позже не обнаружат нарушений. Платить не придется также компаниям, в отношении которых уже начаты проверки и приняты, но не вступили в силу решения о необходимости объединить цепочку компаний или ИП в единый бизнес. Вступившие в силу до 2025 г. решения ФНС отменяться не будут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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