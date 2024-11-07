Профсоюзы просят выделить средства на сокращение разрыва в зарплатах бюджетников

Профсоюзы просят предусмотреть в бюджете средства на реализацию пилотного проекта по внедрению новой системы оплаты труда бюджетников. Об этом говорится в заключении Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) на проект бюджета на 2025–2027 гг. (есть у «Ведомостей»). Официально параметры новых систем оплаты труда до сих пор не утверждены, что не позволяет определить точную сумму средств, необходимую для их реализации, говорится в документе. ФНПР считает, что в законопроекте о бюджете необходимо зарезервировать максимально возможную сумму средств, которая может потребоваться для финансирования пилота, и при необходимости впоследствии ее скорректировать.