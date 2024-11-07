Профсоюзы просят выделить средства на сокращение разрыва в зарплатах бюджетников

Профсоюзы просят выделить средства на сокращение разрыва в зарплатах бюджетниковВ следующем году должен начаться эксперимент по новой системе оплаты их труда
Профсоюзы просят предусмотреть в бюджете средства на реализацию пилотного проекта по внедрению новой системы оплаты труда бюджетников. Об этом говорится в заключении Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) на проект бюджета на 2025–2027 гг. (есть у «Ведомостей»). Официально параметры новых систем оплаты труда до сих пор не утверждены, что не позволяет определить точную сумму средств, необходимую для их реализации, говорится в документе. ФНПР считает, что в законопроекте о бюджете необходимо зарезервировать максимально возможную сумму средств, которая может потребоваться для финансирования пилота, и при необходимости впоследствии ее скорректировать.
Законодательно отрегулировать нормы отраслевых заработных плат позволит нормативно-правовой акт правительства, который сейчас готовится, отметил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В ходе обсуждений поправок в проект бюджета ко второму чтению вопрос оплаты труда бюджетников будет также обсуждаться – парламентарии и правительство держат его в центре внимания, заверил Нилов.
Новые системы оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций должны быть утверждены в 2026 г., а их внедрение по всей России начнется с 2027 г. Президент заявил, что уже в 2025 г. правительству необходимо отработать «новую, более справедливую модель оплаты труда» бюджетников на ряде регионов страны, выбранных для реализации пилотного проекта. Владимир Путин отмечал, что оплата труда медицинских работников, учителей и других специалистов из бюджетной сферы привязана к средней зарплате в регионах и может значительно отличаться даже в соседних субъектах.