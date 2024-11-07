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Профсоюзы просят выделить средства на сокращение разрыва в зарплатах бюджетников

В следующем году должен начаться эксперимент по новой системе оплаты их труда
Ксения Котченко
Андрей Гордеев / Ведомости

Профсоюзы просят предусмотреть в бюджете средства на реализацию пилотного проекта по внедрению новой системы оплаты труда бюджетников. Об этом говорится в заключении Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) на проект бюджета на 2025–2027 гг. (есть у «Ведомостей»). Официально параметры новых систем оплаты труда до сих пор не утверждены, что не позволяет определить точную сумму средств, необходимую для их реализации, говорится в документе. ФНПР считает, что в законопроекте о бюджете необходимо зарезервировать максимально возможную сумму средств, которая может потребоваться для финансирования пилота, и при необходимости впоследствии ее скорректировать.

Законодательно отрегулировать нормы отраслевых заработных плат позволит нормативно-правовой акт правительства, который сейчас готовится, отметил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В ходе обсуждений поправок в проект бюджета ко второму чтению вопрос оплаты труда бюджетников будет также обсуждаться – парламентарии и правительство держат его в центре внимания, заверил Нилов.

Новые системы оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций должны быть утверждены в 2026 г., а их внедрение по всей России начнется с 2027 г. Президент заявил, что уже в 2025 г. правительству необходимо отработать «новую, более справедливую модель оплаты труда» бюджетников на ряде регионов страны, выбранных для реализации пилотного проекта. Владимир Путин отмечал, что оплата труда медицинских работников, учителей и других специалистов из бюджетной сферы привязана к средней зарплате в регионах и может значительно отличаться даже в соседних субъектах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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