Орешкин возразил на жалобы бизнеса о недоступных деньгах

Условия кредитования действительно изменились, признал в ходе форума глава Минэкономразвития Максим Решетников. «Мы понимаем, что мы можем много дискутировать, и дискутируем с ЦБ о том, каким должен быть уровень [ключевой ставки] и как ставка влияет на инфляцию и предложение, на спрос», – отметил он. Рано или поздно ставка нормализуется, добавил министр. В то же время он призвал отделять долгосрочные тренды от нынешнего положения дел – вопросы технологического развития надо решать при любой процентной ставке. «Вопросы развития рынка капитала никто не отменял. Мне кажется, это даже более актуально с учетом того, что заемные ресурсы какое-то время будут малодоступны, а возможности правительства компенсировать ставку – вдвойне ограничены», – пояснил Решетников.