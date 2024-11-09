Орешкин возразил на жалобы бизнеса о недоступных деньгах

Орешкин возразил на жалобы бизнеса о недоступных деньгахПредприятия просто не могут найти капиталу применение, полагает он
В России не наблюдается нехватки капитала для бизнеса, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. Так он возразил на заявление председателя «Деловой России» Алексея Репика о том, что сейчас предприятиям недостаточно собственных денег на реализацию новых проектов. Дискуссия состоялась на форуме «Технологическое лидерство: бизнес, наука и государство», который организовали «Деловая Россия» и Ассоциация инновационных регионов России.
«У нас остро стоит вопрос возможности и целесообразности реализовывать проект, исходя из той доходности, которая позволит обеспечивать возврат кредитов, взятых на его реализацию. Собственного капитала сегодня недостаточно – более того, его становится меньше в связи с донастройкой налоговой системы (налог на прибыль с 2025 г. повышается с 20% до 25%. – “Ведомости”), которую мы произвели этим летом», – отметил Репик.
Сейчас, по мнению Орешкина, проблема не в недостатке капитала, а в нехватке других ресурсов – производственных и человеческих: даже имея деньги, бизнес зачастую не может реализовать проекты из-за дефицита оборудования и специалистов. В подтверждение этого тезиса он привел статистику по новым займам: с начала 2024 г. портфель корпоративных кредитов увеличился на 13 трлн руб. То есть «долговой капитал стал доступнее, чем годом ранее», полагает Орешкин.
Высокие темпы корпоративного кредитования объясняются займами госкомпаний и участников гособоронзаказа, парировал Репик. «Там эластичность ставки существенно меньше, потому что риски невыполнения совершенно другого уровня», – добавил он. Бизнес в случае необходимости находит технологические решения и замену выпадающим звеньям цепочки поставок, решает вопросы с оборудованием и кадрами, прокомментировал Репик. На что Орешкин ответил: «Перетащили у соседа! Взяли сотрудников с соседнего завода, перекупили предназначавшееся соседу оборудование у поставщиков».
Орешкин продолжил разговор двумя примерами того, как предприятия распоряжаются деньгами: предпочитают депозиты инвестициям либо инвестируют так, что результат не приводит к увеличению предложения и не помогает справляться экономике с инфляцией. «Мы все это видим. В условиях дефицита важно четкое и адресное управление распределением и перераспределением дефицитного ресурса. Смогут ли вам коллеги-предприниматели из регионов дать ответ о том, как и что именно должно быть перераспределено? Не думаю», – резюмировал Орешкин.
Условия кредитования действительно изменились, признал в ходе форума глава Минэкономразвития Максим Решетников. «Мы понимаем, что мы можем много дискутировать, и дискутируем с ЦБ о том, каким должен быть уровень [ключевой ставки] и как ставка влияет на инфляцию и предложение, на спрос», – отметил он. Рано или поздно ставка нормализуется, добавил министр. В то же время он призвал отделять долгосрочные тренды от нынешнего положения дел – вопросы технологического развития надо решать при любой процентной ставке. «Вопросы развития рынка капитала никто не отменял. Мне кажется, это даже более актуально с учетом того, что заемные ресурсы какое-то время будут малодоступны, а возможности правительства компенсировать ставку – вдвойне ограничены», – пояснил Решетников.
Были и те, кто предупредил, что не станет касаться «злободневной темы ключевой ставки». Замглавы Минпромторга Василий Шпак, например, заявил, что для победы в «глобальной гиперконкуренции» России потребуется больше времени, чем год или два. Обращаясь к собравшимся предпринимателям и главам регионов, чиновник заявил: «Каждый из нас обязан мобилизовать все ресурсы, которые есть, для реализации своего потенциала. Все вы мобилизованы, все вы на войне, все вы на этой войне солдаты».
Глава Минобрнауки Валерий Фальков, в свою очередь, сфокусировал внимание на подготовке высококвалифицированных специалистов, которых не хватает экономике. Он сообщил, что его министерство подготовило меры по опережающей подготовке кадров и до конца года обнародует единый план развития инженерного образования. Кроме того, Фальков заявил, что рынок нуждается в бизнесменах, которые готовы плотно сотрудничать с учеными. «Мы исходим из того, что в таинстве превращения идеи в продукт, сервис или технологию участвуют не только исследователи. Они создают новое знание. Но нужны технологические предприниматели, которые сделают из этого добавленную стоимость – абсолютно новый продукт – и продвинут его на рынке», – заключил Фальков.