Эксперты назвали регионы с наибольшим числом ограничений для мигрантов

Почти половина регионов (40 субъектов РФ) установили в этом году ограничения на работу мигрантов, говорится в исследовании «Миграция населения в 2024 г.» рейтингового агентства «Эксперт РА». Больше всего лимитов установлено в Краснодарском крае (более 80 укрупненных подотраслей ОКВЭД), Севастополе (более 70), Республике Крым (более 30), Якутии (около 30). В отраслевом разрезе наибольшее число ограничений было введено в транспортировке и хранении (13%), торговле (12%), гостиничном бизнесе и секторе общественного питания (10%), а также в сельском хозяйстве (9%) и подсекторах обрабатывающих производств (8%), говорится в исследовании. При этом в строительстве регионы пока что совсем не спешат вводить ограничения на работу мигрантов, по всей видимости опасаясь рисков срыва стройки.