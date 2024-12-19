Эксперты назвали регионы с наибольшим числом ограничений для мигрантов

Эксперты назвали регионы с наибольшим числом ограничений для мигрантовВ долгосрочной перспективе это вряд ли повлияет на ожидаемый приток иностранных рабочих
Почти половина регионов (40 субъектов РФ) установили в этом году ограничения на работу мигрантов, говорится в исследовании «Миграция населения в 2024 г.» рейтингового агентства «Эксперт РА». Больше всего лимитов установлено в Краснодарском крае (более 80 укрупненных подотраслей ОКВЭД), Севастополе (более 70), Республике Крым (более 30), Якутии (около 30). В отраслевом разрезе наибольшее число ограничений было введено в транспортировке и хранении (13%), торговле (12%), гостиничном бизнесе и секторе общественного питания (10%), а также в сельском хозяйстве (9%) и подсекторах обрабатывающих производств (8%), говорится в исследовании. При этом в строительстве регионы пока что совсем не спешат вводить ограничения на работу мигрантов, по всей видимости опасаясь рисков срыва стройки.
Регионы, которые установили ограничения на 2024 г., продлят их в следующем году, а перечень таких субъектов может даже расшириться, считают аналитики «Эксперт РА». Соответствующие нормативные правовые акты на 2025 г. уже выпустила, например, Московская область. На федеральном уровне также обсуждаются дополнительные ограничения, например на переселение семей трудовых мигрантов, отмечают эксперты.