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/ Экономика

Эксперты назвали регионы с наибольшим числом ограничений для мигрантов

В долгосрочной перспективе это вряд ли повлияет на ожидаемый приток иностранных рабочих
Ксения Котченко
Владимир Смирнов / ТАСС
Владимир Смирнов / ТАСС

Почти половина регионов (40 субъектов РФ) установили в этом году ограничения на работу мигрантов, говорится в исследовании «Миграция населения в 2024 г.» рейтингового агентства «Эксперт РА». Больше всего лимитов установлено в Краснодарском крае (более 80 укрупненных подотраслей ОКВЭД), Севастополе (более 70), Республике Крым (более 30), Якутии (около 30). В отраслевом разрезе наибольшее число ограничений было введено в транспортировке и хранении (13%), торговле (12%), гостиничном бизнесе и секторе общественного питания (10%), а также в сельском хозяйстве (9%) и подсекторах обрабатывающих производств (8%), говорится в исследовании. При этом в строительстве регионы пока что совсем не спешат вводить ограничения на работу мигрантов, по всей видимости опасаясь рисков срыва стройки.

Регионы, которые установили ограничения на 2024 г., продлят их в следующем году, а перечень таких субъектов может даже расшириться, считают аналитики «Эксперт РА». Соответствующие нормативные правовые акты на 2025 г. уже выпустила, например, Московская область. На федеральном уровне также обсуждаются дополнительные ограничения, например на переселение семей трудовых мигрантов, отмечают эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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