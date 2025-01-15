Минтруд скоординирует работу субъектов по выявлению нелегальной занятости

Минтруд скоординирует работу субъектов по выявлению нелегальной занятостиПо итогам года регионы должны будут вывести из тени 700 000 человек
Министерство труда разработало проект методических рекомендаций, которые должны скоординировать действия региональных комиссий по противодействию нелегальной занятости, начавших работу в прошлом году. «Ведомости» ознакомились с документом. В них Минтруд прописал, как должны действовать комиссии при работе с компаниями-нарушителями, а также предложил дополнить их еще одним критерием выявления незаконного трудоустройства.
Межведомственные региональные комиссии (в них входят представители органов исполнительной власти субъекта, государственных внебюджетных фондов и профсоюзы) заработали в регионах с 2024 г. Они должны проводить профилактику нелегальной занятости, а также выявлять и пресекать нарушения в этой сфере, следует из проекта рекомендаций.