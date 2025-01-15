Минтруд скоординирует работу субъектов по выявлению нелегальной занятости

Министерство труда разработало проект методических рекомендаций, которые должны скоординировать действия региональных комиссий по противодействию нелегальной занятости, начавших работу в прошлом году. «Ведомости» ознакомились с документом. В них Минтруд прописал, как должны действовать комиссии при работе с компаниями-нарушителями, а также предложил дополнить их еще одним критерием выявления незаконного трудоустройства.