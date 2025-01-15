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/ Экономика

Минтруд скоординирует работу субъектов по выявлению нелегальной занятости

По итогам года регионы должны будут вывести из тени 700 000 человек
Дарья Мосолкина
Многие регионы обеспечили опережающие темпы вывода из тени нелегальной занятости, легализуя таких работников через оформление самозанятости или регистрацию ИП
Многие регионы обеспечили опережающие темпы вывода из тени нелегальной занятости, легализуя таких работников через оформление самозанятости или регистрацию ИП / Евгений Разумный / Ведомости

Министерство труда разработало проект методических рекомендаций, которые должны скоординировать действия региональных комиссий по противодействию нелегальной занятости, начавших работу в прошлом году. «Ведомости» ознакомились с документом. В них Минтруд прописал, как должны действовать комиссии при работе с компаниями-нарушителями, а также предложил дополнить их еще одним критерием выявления незаконного трудоустройства.

Межведомственные региональные комиссии (в них входят представители органов исполнительной власти субъекта, государственных внебюджетных фондов и профсоюзы) заработали в регионах с 2024 г. Они должны проводить профилактику нелегальной занятости, а также выявлять и пресекать нарушения в этой сфере, следует из проекта рекомендаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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