Бизнес увидел в ключевой ставке угрозу для экономики

Российский бизнес негативно оценил переход Банка России к политике сверхвысокой ключевой ставки, даже понимая необходимость борьбы с инфляцией, следует из опроса российских предприятий реального сектора, проведенного Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН. На конец 2024 г. 68,9% респондентов полагали, что текущая монетарная политика плохо скажется на российской экономике, в положительный эффект верили только 5,4% опрошенных, следует из статьи «Российские предприятия в конце 2024 г.: обострение проблем в условиях внешнеэкономических санкций и высокой ключевой ставки» ИНП РАН.