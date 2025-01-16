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Бизнес увидел в ключевой ставке угрозу для экономики

Предприятия жалуются на недоступность кредитов
Ксения Котченко

Российский бизнес негативно оценил переход Банка России к политике сверхвысокой ключевой ставки, даже понимая необходимость борьбы с инфляцией, следует из опроса российских предприятий реального сектора, проведенного Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН. На конец 2024 г. 68,9% респондентов полагали, что текущая монетарная политика плохо скажется на российской экономике, в положительный эффект верили только 5,4% опрошенных, следует из статьи «Российские предприятия в конце 2024 г.: обострение проблем в условиях внешнеэкономических санкций и высокой ключевой ставки» ИНП РАН.

«Такое распределение ответов означает, что Банк России как минимум очень плохо разъясняет смысл своей политики отечественному бизнесу, а как максимум – действительно совершает серьезную ошибку, подняв ключевую ставку на неоправданно высокий уровень», – заявляют авторы исследования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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