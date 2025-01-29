Росстат: инфляция в России замедлилась на 0,03%

По итогам прошлого года инфляция в России достигла 9,52%. В 2024 г. цены росли быстрее, чем в 2023 и 2021 гг. – тогда показатель достиг отметки в 7,42% и 8,39% соответственно. При этом в 2022 г. инфляция составила 11,94%. Итоговые данные 2024 г. оказались выше ожиданий Центробанка: обновленный в октябре прогноз регулятора предусматривал, что рост цен будет находиться в диапазоне от 8 до 8,5% (более ранний июльский прогноз предусматривал этот показатель в пределах 6–6,5%). В сентябре Минэкономразвития ожидало инфляцию по итогу года в размере 7,3%, в 2025 г. – 4,5%. Глава министерства Максим Решетников уже анонсировал пересмотр прогнозных значений весной. По его словам, уже сейчас понятно, что «мы идем выше траектории».