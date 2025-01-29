Росстат: инфляция в России замедлилась на 0,03%Больше всего подешевели помидоры, яйца и гречка, подорожали – огурцы, картофель и репчатый лук
Инфляция в России с 21 по 27 января составила 0,22%, замедлившись на 0,03% по сравнению с ростом с 14 по 20 января. В годовом выражении рост цен составил 10,1%, следует из обновленных данных Росстата по потребительским ценам.
Для сравнения: инфляция увеличилась на 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января. За неделю в сегменте продовольственных товаров сильнее всего выросла цена на водку (+1%). Также за прошедшую неделю рост цен зафиксирован на сыры (твердые, полутвердые, мягкие) – 0,9%, черный чай – 0,8%, сметану, пшеничную муку, макаронные изделия и вермишель – 0,6%. Мороженая рыба подорожала на 0,5%, а говядина, полукопченые и варено-копченые колбасы, пастеризованное молоко, подсолнечное масло и обеды в столовых, кафе и закусочных (кроме столовых в организациях) – на 0,4%. Среди продуктов с незначительным подорожанием выделились сосиски, сардельки, ультрапастеризованное молоко, творог, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, ржаной и пшеничный хлеб, поваренная соль и печенье – 0,3%. Сливочное масло, маргарин и пшено выросли в цене на 0,2%, а сухие молочные смеси для детского питания – на 0,1%.
В сегменте плодоовощной продукции общий рост составил +0,5%. Наиболее заметно подорожали огурцы (+1,1%), картофель (+0,9%), репчатый лук и яблоки (+0,7%), столовая свекла (+0,4%), бананы (+0,3%), белокочанная капуста (+0,2%) и морковь (+0,1%). При этом помидоры стали дешевле на 0,3%. Снижение цен отмечено на куриные яйца (-0,8%), мясо кур (-0,3%), гречневую крупу (-0,2%), баранину, мясные консервы для детского питания и рис (-0,1%).
В сегменте непродовольственных товаров сильнее всего выросли цены на оплату за жилье в государственном и муниципальном фондах – 1,4%. Также рост цен зафиксирован на активированный уголь и метамизол натрия (отечественный анальгин) – 0,7%, корвалол, ренгалин и трекрезан – 0,5%, левомеколь – 0,4%, пенталгин – 0,2%. Подорожали туалетное мыло – 0,5%, хозяйственное мыло – 0,4%, детские подгузники – 0,3%, а также пеленки для новорожденных, туалетная бумага, зубные пасты, стиральные порошки и сухие корма для животных – 0,2%. Дешевле стали зубные щетки. Дизельное топливо подорожало на 0,1%, цены на бензин остались стабильными.
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 27 января на уровне в 9,95%. По данным ведомства, на неделе с 21 по 27 января 2025 г. инфляция замедлилась до 0,22%, то есть на 0,03%. В секторе продовольственных товаров цены увеличились на 0,36% (после 0,34% неделей ранее), в том числе на плодоовощную продукцию – на 0,54%. На продукты питания без плодоовощной продукции темпы роста цен составили 0,34% (после 0,32% неделей ранее). В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены снизились на 0,03% (после роста на 0,22% неделей ранее): подешевели легковые автомобили, электро- и бытовые приборы. В секторе услуг рост цен составил 0,37% (после 0,20% неделей ранее), говорится в обзоре министерства.
По итогам прошлого года инфляция в России достигла 9,52%. В 2024 г. цены росли быстрее, чем в 2023 и 2021 гг. – тогда показатель достиг отметки в 7,42% и 8,39% соответственно. При этом в 2022 г. инфляция составила 11,94%. Итоговые данные 2024 г. оказались выше ожиданий Центробанка: обновленный в октябре прогноз регулятора предусматривал, что рост цен будет находиться в диапазоне от 8 до 8,5% (более ранний июльский прогноз предусматривал этот показатель в пределах 6–6,5%). В сентябре Минэкономразвития ожидало инфляцию по итогу года в размере 7,3%, в 2025 г. – 4,5%. Глава министерства Максим Решетников уже анонсировал пересмотр прогнозных значений весной. По его словам, уже сейчас понятно, что «мы идем выше траектории».
По оценке ранее опрошенных «Ведомостями» экспертов, рост цен благодаря жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) и более сдержанным расходам бюджета может составить 5–6% к концу 2025 г. При этом аналитики не сошлись во мнении относительно начала замедления инфляции. Например, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв считает, что в первом полугодии сохранится высокий инфляционный фон, которому будет сопутствовать замедление темпов роста экономики, в то время как снижение инфляции начнется во второй половине года. При этом главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец настроена более оптимистично и ожидает увидеть позитивную динамику этого показателя уже в I квартале 2025 г. В декабре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина признавала, что возвращение инфляции к целевому показателю в 4% займет весь 2025 г. и «захватит часть» 2026 г.