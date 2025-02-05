Росстат оценил рост промпроизводства в 4,6% в 2024 году

Росстат оценил рост промпроизводства в 4,6% в 2024 годуДрайвером стал выпуск продукции обрабатывающей промышленности
Промпроизводство в прошлом году выросло на 4,6%, сообщил Росстат. Драйвером, как и в 2023 г., стала обрабатывающая промышленность, которая увеличилась на 8,5%. В то же время добыча полезных ископаемых упала на 0,9%. Обеспечение электроэнергией, газом и паром выросло на 2,3%, в сфере водоснабжения производство практически не изменилось (-0,1%).
В декабре 2024 г. наблюдалось значительное ускорение темпов роста выпуска промышленной продукции – до +8,2% год к году после +3,5% в ноябре. В последний месяц года обрабатывающий сектор показал рекордный в течение года рост на 14% после +7,1% в ноябре, говорится в обзоре Минэкономразвития «О динамике промышленного производства».
Основной положительный вклад в динамику обрабатывающих производств по итогам 2024 г. внес машиностроительный комплекс, обеспечив почти 40% совокупного роста выпуска, отмечает министерство.
В отраслевом разрезе наибольшие темпы роста отмечались в прошлом году в производстве готовых металлических изделий – на 35% и прочих транспортных средств – на 29,6%. На третьем месте – выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий – на 28,8%. Далее следуют производство лекарств и медизделий – на 18%, автотранспортных средств – на 16,5%.
Самыми быстрыми темпами (среди важнейшей продукции) рос выпуск радиоаппаратуры (на 66% в годовом выражении), спецодежды (на 60%), легковых автомобилей (на 39%), кузовов для автотранспортных средств (на 29,5%), тепловозов (на 29%), прицепов-цистерн для перевозки нефтепродуктов (на 23,5%). Также высокая динамика отмечалась в производстве плит древесностружечных (рост на 21%), навигационных приборов (на 18,5%), трансформаторов электрических (на 18,5%), компьютеров (на 18%). Среди продовольствия нарастили выпуск производители биологически активных добавок (на 20,5%), подсолнечного масла (на 12%), картофеля (на 11%), минеральной воды (на 11%). В сфере добычи высокие темпы роста отмечались в производстве минеральных удобрений и природного газа – по 9% год к году.
Также Росстат пересмотрел оценку производства за 2023 г. на 0,2 процентных пункта (п. п.) в сторону увеличения – до роста на 4,3%. По обновленным данным, сырьевой сектор в 2023 г. сократился на 1% (уточнили вверх на 0,3 п. п.), обрабатывающие производства выросли на 8,7% (+ 0,1 п. п.), производство в сфере водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений выросло на 0,3% (+3,1 п. п.). Показатели электро- и теплоэнергетического сектора не изменились и остались на нулевом уровне.
Минэкономразвития прогнозировало, что промпроизводство вырастет на 4%. В этом году ожидается замедление роста показателя до 2%.