Росстат оценил рост промпроизводства в 4,6% в 2024 году

Самыми быстрыми темпами (среди важнейшей продукции) рос выпуск радиоаппаратуры (на 66% в годовом выражении), спецодежды (на 60%), легковых автомобилей (на 39%), кузовов для автотранспортных средств (на 29,5%), тепловозов (на 29%), прицепов-цистерн для перевозки нефтепродуктов (на 23,5%). Также высокая динамика отмечалась в производстве плит древесностружечных (рост на 21%), навигационных приборов (на 18,5%), трансформаторов электрических (на 18,5%), компьютеров (на 18%). Среди продовольствия нарастили выпуск производители биологически активных добавок (на 20,5%), подсолнечного масла (на 12%), картофеля (на 11%), минеральной воды (на 11%). В сфере добычи высокие темпы роста отмечались в производстве минеральных удобрений и природного газа – по 9% год к году.