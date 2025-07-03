Минфин назвал препятствия для внедрения в России семейного налогообложения

«Сейчас все вычеты и другие налоговые льготы носят индивидуальный характер. И если мы переходим к семейному налогообложению, встает вопрос о том, чтобы каким-то образом модифицировать все эти налоговые преференции с расчетом не на отдельного налогоплательщика, а на семью. Это фундаментальная работа: придется одномоментно отменить все индивидуальные вычеты и льготы, чтобы модифицировать их под новую концепцию», – отметил Сазанов. Еще одна сложность связана с необходимостью достижения консенсуса государства и общества о справедливости такого подхода – этот вопрос потребует широкой дискуссии, уверен он. «Это невозможно сделать ни за год, ни за два, это очень долгая, кропотливая работа. И поскольку сейчас ситуация в балансе, то срочности в этом вопросе нет», – сказал Сазанов.