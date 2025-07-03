Минфин назвал препятствия для внедрения в России семейного налогообложения

Минфин назвал препятствия для внедрения в России семейного налогообложенияТакие изменения потребуют пересмотра всех норм об НДФЛ и широкого общественного обсуждения
Правительство серьезно не рассматривало вопрос о введении в России семейного налогообложения при обсуждении параметров донастройки налоговой системы. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал замминистра финансов – статс-секретарь Алексей Сазанов. Вопрос о ее внедрении не стоит на повестке и в ближайшей перспективе, так как переход к этой системе потребовал бы серьезного пересмотра всей главы Налогового кодекса, посвященной НДФЛ, пояснил он.
«Сейчас все вычеты и другие налоговые льготы носят индивидуальный характер. И если мы переходим к семейному налогообложению, встает вопрос о том, чтобы каким-то образом модифицировать все эти налоговые преференции с расчетом не на отдельного налогоплательщика, а на семью. Это фундаментальная работа: придется одномоментно отменить все индивидуальные вычеты и льготы, чтобы модифицировать их под новую концепцию», – отметил Сазанов. Еще одна сложность связана с необходимостью достижения консенсуса государства и общества о справедливости такого подхода – этот вопрос потребует широкой дискуссии, уверен он. «Это невозможно сделать ни за год, ни за два, это очень долгая, кропотливая работа. И поскольку сейчас ситуация в балансе, то срочности в этом вопросе нет», – сказал Сазанов.
Дискуссия о необходимости перехода от модели индивидуального налогообложения к семейному возобновилась на фоне донастройки параметров налоговой системы в прошлом году. Необходимость перемен правительство объясняло общественным запросом на справедливость. По итогу были приняты нормы о так называемом «налоговом кэшбэке» для семей с двумя и более детьми, у которых невысокие доходы. Вычет можно будет получить с 2026 г. Его размер будет зависеть от суммы уплаченных налогов – он позволит снизить эффективную ставку НДФЛ до 6%.
Система семейного налогообложения предполагает расчет дохода гражданина для выплаты налога с него исходя из его семейного статуса, наличия иждивенцев и т. п. Например, если в семье оба супруга работают, но у них есть двое несовершеннолетних детей, которые не имеют собственного заработка, доход родителей суммируется и делится на четверых. При такой системе государство исходит из того, что все заработанное гражданином, состоящим в браке, перераспределяется на количество членов семьи. В феврале идею предложил Российский союз промышленников и предпринимателей. Предложение о внедрении семейного налогообложения вошло в проект резолюции по итогам налогового форума в рамках ежегодной Недели российского бизнеса.
Такой подход необходимо ввести в России, так как страна нуждается в кратном увеличении числа многодетных семей, заявлял тогда замдиректора направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив Григорий Сайфуллин. Наибольшее число барьеров к многодетности часто связано с вопросами материального характера – дохода и жилья, отмечал он. По его мнению, условия налогообложения необходимо донастроить таким образом, чтобы граждане «увидели для себя необходимые условия для рождения ребенка».
Опрошенные ранее «Ведомостями» эксперты также признавали серьезный потенциал этой меры для улучшения демографической ситуации. Сегодня в России возникло «антисемейное налогообложение», когда жить одному становится гораздо выгоднее, чем обеспечивать семью, говорил партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. Кроме того, нынешний подход, по его словам, вступает в конфликт с режимом общей совместной собственности супругов и «игнорирует домохозяйство как экономическую ячейку общества».
Существует множество способов технически реализовать систему семейного налогообложения, отмечал ранее в разговоре с «Ведомостями» управляющий партнер «Пепеляев групп» Сергей Пепеляев. Например, в некоторых странах доходы супругов складываются и делятся пополам. Еще один вариант – формирование общего дохода супругов, который облагается по специальной шкале ставок, пояснял эксперт.