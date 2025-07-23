Бизнес стал чаще оспаривать решения контрольных органов через «Госуслуги»В основном компании обжалуют сроки устранения нарушений и выданные предостережения
Более 32 000 обращений за первое полугодие направили бизнес и некоммерческие организации (НКО) через сервис досудебного обжалования на портале «Госуслуги» – он дает возможность оспорить решения контрольных органов без судебных разбирательств. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период предшествующего года, сообщил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
Большая часть обращений связана с ходатайствами о продлении срока, который дается контрольным органом для устранения выявленных нарушений (15 130 за первое полугодие по сравнению с 10 407 за аналогичный период прошлого года). Еще 13 018 заявок были связаны с возражениями бизнеса на выданные предостережения (новое основание для подачи жалобы, которое появилось в декабре 2024 г.). На третьем месте по числу обращений – жалобы на контрольно-надзорную деятельность. Всего их было 3331 в первом полугодии, что сопоставимо с заявками первой половины прошлого года. Из них превалируют обращения (порядка 44%) по основанию «Несогласие с назначенными мерами».