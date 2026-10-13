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Главная / Экономика /

Как прошло обсуждение закона о бюджете в профильном комитете Госдумы

Правительство представило депутатам проект на следующую трехлетку
Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Комитет Госдумы по бюджету и налогам начал рассмотрение проекта бюджета на будущую трехлетку. Первое из серии заседаний состоялось 12 октября. Документ традиционно представлял министр финансов Антон Силуанов, также депутаты заслушали выступления министра экономического развития Максима Решетникова и главы Счетной палаты Бориса Ковальчука.

Минэкономразвития закладывает на будущую трехлетку рост экономики с 1,4% в 2027 г. до 2,4% в 2029 г., напомнил Решетников, представляя прогноз социально-экономического развития. При этом внешние предпосылки остаются консервативными, а потребительский спрос остается основным источником роста экономики, признал он. «Потребительскую активность поддерживает рост доходов населения, в первую очередь за счет трудовых и предпринимательских доходов. Также идет постепенное снижение норм сбережения, и это тоже сильная поддержка потребительской активности», – пояснил министр.

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