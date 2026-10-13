Как прошло обсуждение закона о бюджете в профильном комитете Госдумы

Минэкономразвития закладывает на будущую трехлетку рост экономики с 1,4% в 2027 г. до 2,4% в 2029 г., напомнил Решетников, представляя прогноз социально-экономического развития. При этом внешние предпосылки остаются консервативными, а потребительский спрос остается основным источником роста экономики, признал он. «Потребительскую активность поддерживает рост доходов населения, в первую очередь за счет трудовых и предпринимательских доходов. Также идет постепенное снижение норм сбережения, и это тоже сильная поддержка потребительской активности», – пояснил министр.