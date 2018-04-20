Крымский мост почти достроили. Как он выглядит прямо сейчас
«Яндекс» уже нанес мост на свои карты как построенный
Крымский мост состоит из двух параллельных мостов – автомобильного с двумя полосами движения в каждую сторону и железнодорожного. Движение по первому начнется в мае. Точную дату строители пока не называют. Но «Яндекс» уже нанес мост на свои карты
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Длина обеих ниток мостов – по 19 км. Треть из них проходит над морем
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Автомобильный мост почти полностью построен. Осталось обустроить саму дорогу – на отдельных участках натянуть ванты, уложить асфальт, нанести разметку, доделать разделительный бордюр и ограждения
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С мая по мосту будет разрешено движение легкового транспорта и пассажирских автобусов. Ожидается, что грузовой транспорт будет допущен на мост с осени
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Грузовики пока по-прежнему будут добираться с материковой части России в Крым на паромах. После полноценного запуска моста паромная переправа, скорее всего, будет закрыта за ненадобностью
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Арка автомобильного моста
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Арка железнодорожного моста. Для защиты опор обоих мостов от кораблей перед ними установлены специальные защитные сооружения (на фото внизу в центре рядом с белым краном). Два года назад в одну из опор технического сооружения моста врезался турецкий сухогруз, но серьезного ущерба мосту не нанес
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Строительство железнодорожного моста еще в самом разгаре. В некоторых местах уложено полотно моста
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До арки железнодорожного моста строители еще не дошли
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В некоторых местах на опорах моста строятся колонны. А кое-где забиты только сваи
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Смонтированная колонна железнодорожного моста
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В некоторых местах готовы только опоры моста
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Установка свай еще продолжается. Этот процесс завершится в июне. Сваи представляют собой трубы для газопроводов диаметром 1420 мм и толщиной стенки 20 мм. Они обрабатываются антикоррозийным покрытием, а после установки заливаются внутри бетоном
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Стапельный участок. Здесь полотно моста укладывается на колонны
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Железнодорожное полотно моста монтируется на суше, а затем надвигается на готовые колонны мощными домкратами
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Таким способом полотно можно двигать на 2 км
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Параллельно заканчивается обустройство 40-километровой дороги, ведущей к мосту. Проезд по ней еще не открыт
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На некоторых участках еще нет разметки и ограждения
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Зато уже строятся заправки
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Параллельно автомобильной к мосту прокладывается и железная дорога. Но до установки полотна еще далеко
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