Крымский мост почти достроили. Как он выглядит прямо сейчас

Дмитрий Симаков / Ведомости

Арка железнодорожного моста. Для защиты опор обоих мостов от кораблей перед ними установлены специальные защитные сооружения (на фото внизу в центре рядом с белым краном). Два года назад в одну из опор технического сооружения моста врезался турецкий сухогруз, но серьезного ущерба мосту не нанес

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