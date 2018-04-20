Экономика / Госинвестиции и проекты

Крымский мост почти достроили. Как он выглядит прямо сейчас

«Яндекс» уже нанес мост на свои карты как построенный
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