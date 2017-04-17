Медведев: безработица в 2017 году не должна превысить 5%

Безработица в России сохраняется в контролируемых рамках, правительство рассчитывает, что в этом году она не превысит 5%, сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Безработица сохраняется в контролируемых рамках. В прошлом году она составила 5,5%. В этом году, кстати, мы надеемся, что она будет на уровне 5% от экономически активного населения по методологии Международной организации труда», - сказал Медведев.

Он отметил, что «в большинстве европейских стран безработица в среднем составляет сейчас 10% от экономически активного населения». «То есть мы за счет мер поддержки сохраняем все в разумных рамках», - сказал премьер.