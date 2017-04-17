В Высшей школе экономики назвали самую массовую профессию в России

Проректор национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Сергей Рощин назвал самую массовую профессию в России. «На вопрос, какая самая массовая профессия сейчас в России, не всегда находится правильный ответ. Сейчас самая массовая профессия в России - водитель, 7% занятых. И это существует абсолютно во всех регионах. Потому что у нас большая страна, у нас существует масса транспортных задач и проблем. И, естественно, это востребованная профессия», – заявил он. На втором месте – специалисты в сфере торговли, их почти столько же, сколько водителей, добавил Рощин.