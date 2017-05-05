Доход главы ФНС за 2016 год составил 18,8 млн рублей

Совокупный доход главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина за 2016 г. сократился на 700 000 руб. по сравнению с 2015 г. и составил 18,8 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Эта сумма складывается из доходов по основному месту работы в Федеральной налоговой службе и доходов по депозитным вкладам средств, которые господин Мишустин заработал ранее», - пояснили в пресс-службе.

Доход главы ФНС Мишустина за 2015 г. составил 19,5 млн руб.

Доход супруги Михаила Мишустина в 2016 г. также сократился и составил 77,3 млн руб. против 81 млн руб. в 2015 г. В эту сумму вошли доходы от депозитных вкладов в банках и доход от продажи автомобиля.

Мишустин возглавил налоговую службу в апреле 2010 г. До этого он в течение нескольких лет работал в бизнесе.