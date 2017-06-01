Кудрин: власти не готовы к реформам даже после «потерянного десятилетия»

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что предложенная им стратегия развития России на период 2018-2024 гг. вряд ли будет принята в нынешнем виде, потому что она идет вразрез с кремлевской моделью централизованного управления экономикой.

«Россия катастрофически теряет время. К сожалению, понимание о необходимости проведения структурных изменений у власти формируется медленно», — сказал Кудрин в интервью Bloomberg. Он назвал последние 10 лет «потерянным десятилетием для России» из-за того, что средний темп роста экономики составлял около 1% в год.

Кудрин представил свою стратегию 30 мая. Он предложил не увеличивать налоги в течение шести лет, повысить пенсионный возраст, снизить роль государства в экономике, увеличить инвестиции в образование и расширить доступ к технологиям.