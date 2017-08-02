Судебные приставы за полгода взыскали более 300 млрд рублей долгов

Более 300 млрд руб. различных долгов взыскали судебные приставы России в первом полугодии 2017 г., сообщил руководитель ФССП Дмитрий Аристов.

«В первом полугодии судебными приставами-исполнителями взыскано 307,7 млрд руб., в том числе 99 млрд — в пользу консолидированного бюджета», — сказал Аристов на коллегии ведомства.

По его словам, эти показатели превышают аналогичные показатели прошлого года. При этом на 32% возросла и превысила 1,2 млрд руб. сумма задолженности, погашенной через подключенные к Банку данных исполнительных производств платежные системы.