СМИ узнали о намерении Трампа разорвать торговое соглашение с Сеулом

Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам подготовиться к выходу из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, ближайшее окружение Трампа призывает его отказаться от этого шага.

В Белом доме сообщили, что ведутся обсуждения условий сделки и решение пока не принято. Однако источники издания утверждают, что подготовка к выходу из него уже существенно продвинулась и официальный процесс расторжения договоренности может начаться на следующей неделе.

Американо-корейское соглашение (KORUS) было подписано в 2007 г. и вступило в силу пятью годами позже. Если план по выходу будет осуществлен, соглашение прекратит действовать в марте 2018 г.