Снижение реальных доходов россиян замедлилось до 0,3% в августе

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе - августе 2017 г. снизились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., сообщил Росстат.

При этом в августе реальные доходы снизились на 0,3% после падения на 1,0% в июле, роста на 0,2% в июне и на 0,1% в мае.

Реальные доходы населения России сокращаются четвертый год подряд: в 2016 г. доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 г. было падение на 3,2%, в 2014 г. их снижение составило 0,7%.

Минэкономразвития в августе незначительно повысило прогноз роста реальных доходов населения в текущем году - до 1,2 с 1%.

В номинальном выражении доходы населения в августе составили 31 422 руб. - рост на 3,2% к августу 2016 г. Средняя заработная плата в августе 2017 г. составила 38 040 руб. и выросла, согласно оценке Росстата, на 7,1% к августу 2016 г.

В реальном выражении средняя зарплата в августе 2017 г. увеличилась на 3,7%. В целом за январь - август рост средней заработной платы в реальном выражении составил 2,9%, в номинальном - 7,2%.