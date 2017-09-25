Минфин предлагает включить «семейный» конфликт интересов в закон о закупках госкомпаний

Минфин России предлагает реализовать в законе «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ) механизм запрета на привлечение заказчиками аффилированных юридических и физических лиц, следует из законопроекта о внесении соответствующей поправки в 223-ФЗ, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект поправок к 223-ФЗ предусматривают запрет на участие в закупках юридических и физических лиц, аффилированных с руководителями госкомпаний, членами их комиссий по осуществлению закупок, руководителями контрактных служб, контрактными управляющими.

Под аффилированостью понимается брак или близкое родство с физическими лицами, которые являются выгодоприобретателями, руководителями, членами правления юрлиц, индивидуальными предпринимателями – участниками закупок. При этом «статус» выгодоприобретателя предлагается присваивать при владении (прямом или косвенном – ИФ) от 10% в акционерном или уставном капитале соответствующей компании.

Этот запрет предлагается ввести с 1 января 2018 г., а контроль его исполнения через Единую информационную систему (ЕИС) в сфере закупок – с 1 января 2020 г.