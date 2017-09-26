Всемирный банк ожидает снижения на 10% работоспособного населения России к 2030 году

К 2030 г. в России численность трудоспособного населения снизится на 10%, заявил ведущий экономист по России Всемирного банка Апурва Санги. Его цитирует «Прайм». Он назвал это «дополнительным фактором напряженности, налагающим бремя на пенсионную систему».

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин отмечал, что демографическая ситуация в России - одна из самых тяжелых в мире. По прогнозу его ведомства, страна будет в ближайшие пять-шесть лет терять примерно по 800 000 трудоспособных человек ежегодно. Минимум рождаемости в России был зафиксирован в 1999 г., сейчас этим людям по 18 лет, они входят в состав рабочей силы.