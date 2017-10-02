Минфин заменит внешние займы на внутренние при неблагоприятной конъюнктуре

В ближайшие три года Министерство финансов готово сохранять объем привлечений на внешних рынках на уровне $3 млрд. Но если ситуация станет менее благоприятной, ведомство перейдет от внешних займов ко внутренним. Как передает «Интерфакс», это заявил министр финансов Антон Силуанов. Минфин готов занять этот объем заимствования на внутреннем рынке.

В федеральном бюджете на 2017 г. были предусмотрены внешние заимствования на $7 млрд. В июне Россия разместила два транша евробондов со сроками обращения 10 и 30 лет на общую сумму $3 млрд. Оставшиеся после этой сделки $4 млрд были зарезервированы под обмен старых еврооблигаций России на новые долговые бумаги, напоминает «Интерфакс». В сентябре в рамках сделки по обмену Минфин доразместил евробонды «Россия-2027» и «Россия-2047» на весь запланированный объем, выкупив у держателей часть выпуска «Россия-2030».

В проекте бюджета РФ на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. предусмотрены внешние заимствования также на $7 млрд ежегодно, при этом Минфин планирует использовать ту же схему: размещение новых евробондов и выпуск долговых бумаг в обмен на старые евробонды.