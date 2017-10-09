Приобрести гражданство Вануату теперь можно за биткойны

Вануату стало первым в мире государством, которое стало принимать биткойны в качестве инвестиций по программе предоставления своего гражданства. Об этом пишет Business Insider. По этой программе гражданство Вануату предоставляется за вложение в экономику островов от $200 000. При нынешнем курсе биткойна - $4581 - цена вопроса получается около 43,64 биткойна, отмечает издание.

Вануату, небольшое государство, расположенное на островах в южной части Тихого океана, ввело программу «гражданство в обмен на инвестиции» в 2015 г. Так оно решило привлечь средства на восстановление территорий, пострадавших от разрушительного урагана.

Вануату - член Британского содружества. Его гражданство дает право въезжать без визы в 113 стран мира, включая Великобританию, Россию и страны ЕС. Также для покупателей гражданства предлагаются низкие налоги, и чтобы воспользоваться этой программой, не обязательно ни жить в Вануату, ни даже заехать туда хотя бы раз.

Остаются подозрения относительно использования криптовалют в финансовых сделках и опасения, что сделки могут быть связаны с нежелательной для страны деятельностью, признал директор сети информационных центров Вануату Джеймс Харрис. Он добавил, что верно и обратное: криптовалюты существуют в полностью отслеживаемом реестре, где видна вся история их создания и сделок с ними.