Власти Вануату объявили тотальную эвакуацию одного из островов из-за вулкана

На острове Оба (Амбаэ, Аоба) в Вануату объявлена тотальная эвакуация из-за извержения вулкана Манаро. Как сообщает ВВС, всем жителям острова предписано перебраться на другие острова архипелага. Всего на Оба живут 11 000 человек. Извержение началось несколько дней назад, ученые в субботу оценил его как «умеренное». На этой стадии окрестностям вулкана грозит задымление, выпадение пепла и обломков породы, кислотные дожди.

Ранее 6000 жителей острова были перемещены в укрытия на возвышенностях, но сейчас власти назвали полную эвакуацию населения Оба приоритетом для всего Вануату.

По данным Radio New Zealand, большинство жителей острова, вероятнее всего, перевезут на остров Пентекост.

Последнее извержение вулкана Манаро в 2005 г. вызвало эвакуацию 5000 человек.

Манаро располагается на Тихоокеанском огненном кольце, как и недавно проснувшийся вулкан Агунг на Бали.