Путин поручил создать финансовый центр на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения о создании в свободном порту Владивостока регионального финансового центра. Такое поручение Путин дал по итогам заседания президиума Государственного совета 6 сентября.

Во Владивостоке должны быть созданы конкурентоспособные в масштабе Азиатско-Тихоокеанского региона условия осуществления финансовой деятельности, говорится в поручении. В том числе правительство и Центробнак должны проработать вопрос создания особых условий для работы иностранных банков, создания специализированного финансового суда и упрощения процедур, связанных с обращением ценных бумаг.

Путин ждет доклада от премьера Дмитрия Медведева и председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной к 1 марта.

Свободный порт Владивостока - зона, объединяющая несколько территорий на Дальнем Востоке. В том числе это Ванинский район Хабаровского края, Корсаковский городской округ на Сахалине, Петропавловск-Камчатский, Певек и Лазовский район Приморского края, а также Углегорский городской округ Сахалинской области. Всего статус «свободный порт Владивосток» имеют более 20 муниципалитетов, где работают 320 резидентов, говорится на сайте Минвостокразвития.

Власти не в первый раз пытаются создать региональный финансовый центр на территории России. В 2009 г. тогдашний президент Дмитрий Медведев объявлял о планах создать финансовый центр в Москве.