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Минфин предложил довести объем суверенных резервов до 7% ВВП

Минфин России предложил довести объем суверенных резервов до 7% ВВП, сказал министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. «Мы прогнозируем, что в 2018 г. бюджет выйдет на общую сбалансированность. Доведем нашу "подушку безопасности" до определенного уровня, можем его обсуждать - 5-7%. Но мы считаем, что это 7% ВВП», - сказал он.

Суверенные резервы России включают резервный фонд и фонд национального благосостояния (ФНБ). Летом Минфин предлагал объединить резервный фонд и ФНБ на базе ФНБ: слияние понадобилось из-за исчерпания резервного фонда уже в 2017 г. В этом году из ФНБ планируется потратить на финансирование дефицита около 660 млрд руб., в 2018 г. – 170 млрд.

В 2018 г. предполагается снижение объема средств ФНБ с 3,901 трлн до 3,757 трлн руб., но этот год станет последним, когда средства фонда будут направляться на финансирование дефицита бюджета.