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Число киприотов на грани бедности резко выросло

На Кипре сильно увеличилось число людей, живущих на грани бедности, свидетельствуют данные Eurostat. Если в 2008 г. их было 180 000, или 23,3% населения страны, то в 2016 г. - уже 230 000, или 27,7%.

Медиана располагаемого годового дохода домохозяйств с учетом количества членов семей на Кипре снизилась с 16 024 евро в 2008 г. до 14 020 евро в 2016 г., согласно Eurostat. Таким образом, теперь находящимися на грани бедности считаются те домохозяйства, у которых годовой доход ниже 8412 евро (с одним взрослым) или 17 665 евро (с двумя взрослыми и двумя детьми младше 14 лет). Кроме того, находящимися на грани бедности считаются люди, живущие в домохозяйствах с очень низкой занятостью или лишенные многих материальных благ. Причем некоторые попадают сразу в несколько из этих трех категорий.

Сильнее всего за аналогичный период доля людей, живущих на грани бедности, среди стран Евросоюза выросла только у Греции — с 28,1 до 35,6%. В целом по ЕС доля таких людей уменьшилась с 23,7 до 23,4%. Острее всего эта проблема стоит в Болгарии, где эта доля в 2016 г. составила 40,4% от населения страны. Самой благополучной страной оказалась Чехия с долей 13,3%.